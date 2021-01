Sony Playstation 5 :

Le grand accueil que vous avez reçu Gambit de la dame Il n’est pas passé inaperçu, après ses débuts dans le catalogue Netflix Espagne en octobre dernier. Protagonisée par Anya Taylor-Joy et créé par Scott Frank, le service de streaming a récemment confirmé qu’il s’agissait de la mini-série la plus regardée de son histoire. Son impact a également été noté sur des plateformes telles que Tic: l’indice d’audience moyen a augmenté des 3298 téléspectateurs qu’elle avait en janvier de l’année dernière à un maximum de 29820 téléspectateurs dans ce mois.

Les échecs sont très populaires sur Twitch

Bien que les échecs soient avec nous depuis presque la nuit des temps, ce n’est que jusqu’à présent qu’ils ont commencé à bénéficier d’une plus grande présence dans les médias et sur les plateformes de jeux telles que Twitch. Bien qu’en janvier de l’année dernière, les échecs avaient en moyenne 3298 spectateurs simultanée dans 24 canaux dans le service Amazon, atteignant un pic de 29820 téléspectateurs, les choses ont changé cette année. Ce mois-ci, l’audience moyenne est 24 048, avec autour 132 canaux qui sont responsables de la diffusion des parties d’échecs. En fait, selon les données de Twitch Tracker, le taux d’audience le plus élevé atteint par cet ancien jeu de société a été 161968 téléspectateurs le 16 janvier.

Ce dernier chiffre a été enregistré grâce aux efforts des sœurs Alexandra et Andrea Botezet votre événement BlockChamps: avec l’aide de banderoles du monde de Minecraft comme Pokimane, LilyPichu et Fundy, ils ont organisé un tournoi qui a réussi à attirer plus de 91 000 spectateurs simultanés et plus d’un million de vues uniques, battant le record du plus grand public que les échecs ont reçu en un seul streaming.

Un événement d’échecs a atteint 91000 téléspectateurs sur Twitch

Il faut noter que cette avalanche de téléspectateurs d’échecs sur Twitch n’est pas seulement due à la série Netflix: elle est également due à la pandémie COVID-19. En raison de restrictions, les grands tournois d’échecs du monde ont dû être mis en ligne, avec le grand maître des échecs Magnus Carlsen organiser un événement en avril 2020; la Coupe des Nations en ligne FIDE a eu lieu également en mai.

Certains joueurs professionnels comme lui Grand Maître Hikaru “GMHikaru” Nakamura Ils ont trouvé un public de niche dans ce format et des collaborations avec d’autres streamers ont aidé à piloter ce jeu sur Twitch au cours de l’été. Gambit de la dame, pour sa part, a également fait augmenter considérablement la présence sur Twitch de ce jeu multiplier les canaux dédiés.

L’effet Gambit de la reine

La principale plate-forme pour héberger ce jeu en ligne, Chess.com, a déclaré à Dexerto qu’elle s’était inscrite entre 50000 et 60000 nouveaux membres qui rejoignent le portail chaque jour en mars 2020 – à quel point les restrictions COVID-19 ont commencé à se resserrer -. Cependant, depuis la première de la série Anya Taylor-Joy, ce chiffre est passé à 125 000 membres. Pour changer, tout comme le papier toilette, les échiquiers ont également été vendus dans les magasins américains après le début de la production (via NPR).