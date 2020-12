Sony Playstation 5 :

Bloomberg a signalé la fuite d’un e-mail que les directeurs de CD Projekt ont envoyé leurs employés communiquer qu’ils recevront tous leur bonus supplémentaire pour leur travail dans Cyberpunk 2077, la nouvelle et ambitieuse aventure que le studio a lancée en Espagne et dans le reste du monde ce jeudi pour PC, PS4 et Xbox One.

La récompense d’employé CD Projekt RED

Selon cet e-mail, cette rémunération supplémentaire ne serait donnée que si le jeu parvenait à atteindre un certain score et à atteindre une date de lancement spécifique, bien qu’ils aient finalement décidé de l’offrir malgré tout.

“Initialement nous avions un système de paiement de bonus axé sur les scores du jeu et sa date de sortie, mais après y avoir réfléchi, nous pensons cette mesure n’est pas équitable dans ces circonstances“Adam Badowski aurait écrit dans le courrier prétendument divulgué.” Nous sous-estimons la complexité impliquée pour en faire une réalité et pourtant vous avez tout fait pour proposer un jeu ambitieux et spécial“.

Comme détaillé par Bloomberg, Le système de rémunération des bonus de CD Projekt impliquait de récompenser les développeurs avec des jetons portant le logo du studio. Chaque mois, les chefs d’équipe ont donné ces jetons aux travailleurs qui, selon eux, les méritaient. Comme vous pouvez le deviner, ces objets pourraient être échangés contre une rémunération supplémentaire après le lancement du jeu s’il atteignait un score de 90 ou plus dans Metacritic et si le titre atteignait la date de lancement prévue, mais si cet e-mail s’avère être vrai, Ces deux dernières exigences ont disparu et tous les employés pourront échanger leurs jetons pour acquérir le supplément pour lequel ils ont travaillé. Quoi qu’il en soit, au moment d’écrire ces lignes, le jeu a justement un score de 90 en Metacritic dans sa version pour PC.

Dystopa de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Il est maintenant disponible dans le monde entier et de nouvelles versions natives pour PlayStation 5 et Xbox Series X / S sortiront l’année prochaine. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, nous vous encourageons à jeter un œil à notre revue et à notre guide complet.