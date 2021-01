Sony Playstation 5 :

Jeux exclusifs sur console Play Station ont obtenu plus de récompenses pour Jeu de l’année dans les médias que le reste des titres publiés. Une revue du GOTY décerné par médias spécialisés, magazines, journaux, les programmes de radio et autres publications (à l’exception des blogs) d’Espagne et du reste du monde réalisés par GotyPicks montrent que les jeux sortis uniquement en PS4 et PS5 ont remporté 178 prix Jeu de l’année en 2020 dans différents en-têtes.

The Last of Us Part II, l’aventure d’action de Naughty Dog exclusivement pour PS4, est le jeu qui a remporté le plus de prix GOTY dans différents médias avec 141 mentions comme jeu de l’année. D’autres exclusivités Sony qui ont été saluées par les articles sont Ghost of Tsushima de Sucker Punch avec vingt et un Prix ​​du jeu de l’année; Final Fantasy VII Remake de Square Enix (a une exclusivité d’un an sur PS4 jusqu’en avril 2021) avec 13; Persona 5 Royal of Atlus avec 2; et Spider-Man: Miles Morales avec une mention de GOTY.

Hades est le deuxième jeu avec le plus GOTY dans les médias internationaux

Le jeu de Naughty Dog et l’aventure en monde ouvert de Sucker Punch Productions sont les premier et troisième prix du jeu de l’année. Hadès, le roguelike de Supergiant Games, est à la deuxième place avec 38 prix. Cyberpunk 2077 leur succède avec 17 récompenses et Animal Crossing: New Horizons avec quinze. Les jeux exclusifs Xbox ont également reçu des mentions GOTY: c’est le cas de Microsoft Flight Simulator (2) et d’Ori and the Will of the Wisps (1).

Chez Vandal, nous publions notre liste des Jeux de l’année 2020 ce Noël. La première place a été attribuée à Half-Life: Alyx, le puzzle d’action et d’aventure à la première personne pour la réalité virtuelle développé par Valve. Le même titre a été neuf mentions de GOTY dans les médias du monde entier.