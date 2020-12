Sony Playstation 5 :

Ghost of Tsushima a séduit les développeurs et les joueurs japonais et semble avoir également eu un impact positif sur l’île de Tsushima, où se déroule l’histoire de cette aventure de Sucker Punch Productions. Selon Famitsu, en septembre dernier, un typhon a frappé l’île japonaise et a donné Heisei Otorii du sanctuaire de Watatsumi. Ce torii est connu des joueurs du jeu PS4, car c’est l’un des points d’intérêt de Ghost of Tsushima. Désormais, le soutien collectif – et parmi eux de nombreux acteurs – a atteint collectez des fonds pour réparer cet endroit emblématique de Tsushima via Campfire, une sorte de Kickstarter japonais.

La campagne a été un grand succès, car l’objectif était de 5 millions de yens – près de 40000 euros – et est proche de 21 millions de yens grâce au soutien de 1 564 personnes, avec 17 jours de plus pour augmenter ce nombre. L’organisateur de la campagne, Yuichi Hirayama, a directement mentionné dans les mises à jour de Campfire que a reçu beaucoup de soutien de la part des fans de Ghost of Tsushima, mis en vente en juillet dernier; Il souhaite enfin qu’une fois la pandémie COVID-19 terminée, les visiteurs puissent se rapprocher de Tsushima. Dans les images suivantes, vous pouvez voir l’état d’origine et actuel avec le torii réduit.





Malgré les réticences qui pourraient découler du développement occidental d’un jeu inspiré de la véritable histoire du Japon et des invasions mongoles, Ghost of Tsushima a été félicité pour avoir traité la culture japonaise et a revitalisé la popularité de l’île, qui a récemment joué dans un épisode spécial de Sekai Fushigi Hakken!

Ghost of Tsushima a dépassé les 5 millions de ventes et les prévisions de Sony, devenant l’une des stars du catalogue PS4 avec The Last of Us Part II. Si vous ne l’avez pas encore, il est actuellement en vente dans les magasins et sur le PS Store pour 49,69 (jusqu’au 8 janvier). En plus, Récemment, il a été mis à jour gratuitement pour recevoir un mode multijoueur dont nous pouvons profiter avec quelques amis.