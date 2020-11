Sony Playstation 5 :

Pokémon Sword and Shield, la première de la huitième génération de Pokémon en Commutateur Nintendo, enlevé quelques bases immobiles de la saga; Certains ont aimé les fans plus et d’autres moins. Un changement qui était resté relativement inaperçu jusqu’à présent est le combien de temps durent les batailles en ligne, qui est passé d’une heure à 20 minutes (y compris les animations, également Dynamax), période au cours de laquelle, selon certains joueurs, il n’y a pas de temps pour jouer un match 6v6 complet.

La communauté utilise le hashtag #BringBackTimer dans les réseaux sociaux pour demander un ajustement dans les combats qui permet régler la minuterie au goût. Les messages sont apparus sur le net après le créateur de contenu Pokémon “pokeaimMD” lancez la campagne sur sa chaîne YouTube, où il a reflété cela avec les limitations actuelles vous pouvez gagner un match sans vaincre l’équipe adverse, et par conséquent, perdez une confrontation sans tuer vos six créatures.

Le délai génère des victoires insatisfaisantes et des défaites injustes, selon le youtuber

“La chose la plus importante avec la minuterie est comment vous sentez-vous après avoir joué à un jeu“Il dit dans la vidéo, où il est rejoint par d’autres membres de la scène compétitive et des créateurs de contenu.” Si je me bats devant mon ami et le Le jeu se termine 6-5, il dit que j’ai gagné, [pero] pas de satisfaction dessus, non? Même ainsi, le chronomètre dicte que le jeu est terminé et que j’ai gagné, mais je ne ressens pas cela. “

Pour le youtubeur, les développeurs de Game Freak peuvent résoudre son insatisfaction après avoir joué à des jeux qui se terminent avant qu’un résultat ne soit dicté en termes de Pokémon vaincu: “C’est pourquoi je nous avons besoin de ce changement de minuterie. C’est vraiment un simple changement. »Il est accompagné dans sa vidéo par d’autres personnalités de la scène anglo-saxonne de Pokémon qui sont d’accord avec lui, comme« aDrive »et« CybertonProductions », ainsi que« Shofu ».

“Pourquoi ne nous donnent-ils pas la possibilité de personnaliser les règles comme nous le voulons?”Muses Shofu. “Parce que de cette façon, nous pouvons profiter du jeu de différentes manières. Je serais capable de définir les règles comme je veux, et tant que mon adversaire est d’accord avec eux, nous pourrons avoir tout le plaisir du monde.” D’autres participants affirment que les contraintes de temps entraînent les joueurs quittent les parties officielles pour jouer à Pokémon Showdown, un simulateur de combat Pokémon non officiel pour ordinateurs.

Le mouvement #BringBackTimer il s’est répandu dans le monde entier. Une recherche rapide sur Twitter affiche les demandes de Fans espagnols et du reste du monde Ils demandent à Game Freak et à The Pokémon Company d’introduire l’option de régler les minutes qu’ils veulent sur le chronomètre. De Polygon, ils disent avoir contacté les deux entreprises à ce sujet, sans obtenir de réponse.

Pokémon Sword and Shield est disponible exclusivement sur Nintendo Switch à partir du 15 novembre 2019. Deux extensions ont été publiées cette année, The Island of Armor et The Snows of the Crown, qui ont ajouté plus de scénarios, Pokémon, histoires et modes de jeu. Jeu.