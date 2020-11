Sony Playstation 5 :

Dans l’intérêt d’attirer les gens vers leur contenu, les principales plateformes de streaming ont tendance à proposer le meilleur cinéma possible dans leurs catalogues, y trouvant quelques films bien accueillis avec plusieurs récompenses de la Film Academy.

Aujourd’hui, chez Hobby Consolas, nous montrons Les films avec le plus d’oscars que vous pouvez regarder sur Netflix, HBO et Amazon Prime Video.

Indiana Jones Raiders of the Lost Ark (Netflix, Amazon)

Réalisé par Steven Spielberg et avec Harrison Ford, Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark est un film culte qui a déjà remporté cinq Oscars de la meilleure direction artistique, des meilleurs effets visuels, du meilleur montage sonore, du meilleur son et reconnaissance spéciale à Ben Burtt et Richard L. Anderson pour le montage sonore du film.

Ce film d’aventure a été le début de toute une saga cinématographique qui est toujours active en attendant son cinquième opus à nouveau avec Harrison Ford. L’histoire d’Indiana Joines: Raiders of the Lost Ark commence avec le recrutement du Dr Henry Jones par le gouvernement américain, qui lui confie la tâche de localiser l’Arche d’Alliance, lieu où les Tables de la Loi que Dieu a données à Moïse sont conservées et que, selon la légende, quiconque les a en sa possession recevra le pouvoir absolu. Voici notre revue d’Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark.

Braveheart (HBO)

Réalisé par et avec Mel Gibson, Braveheart est un film culte qui a remporté un total de cinq Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie, du meilleur montage sonore et du meilleur maquillage.

Le film est inspiré de l’histoire de Sir William Wallace, le soldat écossais qui a mené le peuple dans sa révolution contre la tyrannie du roi Édouard Ier d’Angleterre en quête d’indépendance. Voici notre revue de Braveheart.

Sauver le soldat Ryan (Amazon)

Dans le catalogue Amazon Prime Video, nous trouvons Saving Private Ryan, l’un des meilleurs films de Steven Spielberg avec Tom Hanks et gagnant de cinq Oscars de la meilleure photographie, du meilleur son, du meilleur montage sonore, du meilleur montage et du meilleur réalisateur.

Cette histoire fictive se déroule pendant le débarquement de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, où Le capitaine John Miller se voit confier la mission dangereuse d’aller avec ses hommes derrière les lignes ennemies pour localiser et sauver le soldat James Ryan, dont les trois frères sont morts au combat.

Gladiateur (Netflix, Amazon)

Un autre de les films les plus primés aux Oscars que nous pouvons trouver à la fois sur Netflix et Amazon est Gladiator, l’un des grands films de Ridley Scott avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix qui a remporté cinq Oscars du meilleur film, du meilleur acteur, du meilleur costume, des meilleurs effets visuels et du meilleur son. .

L’intrigue de Gladiator se déroule en 180 après JC, où l’Empire romain domine tout le monde connu. Après une grande victoire sur les barbares du nord, le vieil empereur Marc Aurèle décide de transférer le pouvoir à son homme de confiance Máximo, général de ses armées et homme d’une loyauté inébranlable envers l’empire. Cependant, son fils Comodo, qui aspirait au trône, n’accepte pas cela et tente de mettre fin à la vie de Máximo pour monter sur le trône.

Le Parrain Partie 2 (Amazon)

Vainqueur de six Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur de soutien, du meilleur scénario adapté, de la meilleure musique et de la meilleure direction artistique, The Godfather Part 2 est réalisé par Francis Ford Coppola et avec Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton, Robert Duvall et John Cazale dans lesquels continue avec l’histoire de la famille Corleone, ainsi que l’histoire des débuts du roi Don Vito Corleone jusqu’à ce qu’il devienne le puissant patron de la mafia new-yorkaise.

Gravité (HBO)

Un autre des films aux Oscars disponibles sur HBO Espagne est Gravity, un film réalisé par Alfonso Cuarón et mettant en vedette Sandra Bullock, George Clooney et Ed Harris, avec lequel il a remporté un total de sept Oscars du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie, du meilleur montage, Meilleure bande son, meilleur montage sonore, meilleur mixage sonore et meilleurs effets visuels.

Son intrigue tourne autour de Ryan Stone, un ingénieur médical qui, lors de sa première mission spatiale, le navire subit un accident et l’ingénieur et l’astronaute chevronné Matt Kowalsky flottent dans l’espace sans aucun lien avec la Terre, cherchant par tous les moyens une solution à un problème aussi énorme. Voici notre revue de Gravity.

Liste de Schindler (Netflix)

Il ne pouvait pas manquer parmi les films oscarisés disponibles sur Netflix Schindler’s List, un film écrit et réalisé par Steven Spielberg et mettant en vedette Liam Neeson, Ben Kingsley et Ralph Fiennes, avec lesquels il a remporté sept Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur Scénario adapté, meilleure photographie, meilleure bande originale, meilleur montage et meilleure direction artistique.

Le film raconte l’histoire d’Oskar Schindler, un homme d’affaires allemand avec un grand talent de relations publiques qui cherche à gagner la sympathie des nazis pour son gain personnel. Après l’invasion de la Pologne par les Allemands, Schindler obtint grâce à ses relations avec les nazis la propriété d’une usine à Cracovie, où il commença à employer des centaines de travailleurs juifs.

Mais Au fur et à mesure que la guerre progresse, Schindler et son manager juif Stern commencent à réaliser que les juifs qu’ils embauchent sont sauvés d’une mort quasi-certaine du camp de concentration de Plaszow dirigé par le commandant nazi Amon Goeth., un homme cruel qui aime exécuter des Juifs. Ici vous pouvez lire notre examen de la liste de Schindler.

Danser avec les loups (Amazon)

Un autre des films Oscar disponibles sur Amazon est Dancing with Wolves, un film réalisé par et avec Kevin Costner qui a remporté un total de sept Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario adapté, du meilleur montage, de la meilleure cinématographie, de la meilleure bande originale et Meilleur son.

Le film raconte l’histoire de John J. Dunbar, un lieutenant décoré qui est envoyé pendant la guerre civile à un poste à la frontière du territoire indien pour relever le commandant, mais à son arrivée, il trouve le poste complètement abandonné. Malgré cela, son sens du devoir le pousse à maintenir son poste. Pendant son séjour, il finit par se lier d’amitié avec un loup, qui finit par l’accompagner lors de patrouilles pour établir plus tard le contact avec les Indiens Sioux, forgeant un lien de respect entre les deux camps..

Shakespeare amoureux (Netflix)

Gagnant de sept Oscars du meilleur film, de la meilleure actrice principale, de la meilleure actrice dans un second rôle, du meilleur scénario original, de la meilleure bande originale, de la meilleure direction artistique et du meilleur costume, Shakespeare in Love est un film réalisé par John Madden et avec Joseph Fiennes et Gwyneth Paltrow, qui raconte l’histoire du dramaturge William Shakespeare, qui a besoin d’inspiration pour se concentrer sur sa nouvelle pièce Roméo et Ethel, la fille du pirate. Donc, il finit par trouver sa muse dans Lady Viola, une belle jeune femme avec qui il a une liaison secrète.

Le dernier empereur (Amazon)

Entre les films avec le plus d’Oscars sur les principales plateformes de streaming On retrouve dans le catalogue Amazon Prime Video The Last Emperor, un film qui a remporté un total de neuf Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure direction artistique, du meilleur scénario adapté, de la meilleure musique, du meilleur son, des meilleurs costumes, de la meilleure cinématographie et du meilleur montage .

Réalisé par Bernardo Bertolucci et mettant en vedette, entre autres, John Lone, Peter O’Toole, Joan Chen, Ruocheng Ying et Victor Wong, The Last Emperor raconte l’histoire vraie de Pu Yi, le dernier empereur de Chine qui est couronné au début Il avait 3 ans et a vécu en isolement dans la Cité Interdite jusqu’à ce qu’il soit déposé, encore jeune, pendant la révolution et contraint de s’adapter au monde extérieur pour la première fois de sa vie.

Ici, nous terminons notre examen de les films avec le plus d’oscars que vous pouvez regarder sur Netflix, HBO et Amazon Prime Video. Si vous voulez continuer à tirer le meilleur parti des principales plates-formes de streaming, voici 10 films biographiques sur des personnages fascinants sur Netflix, HBO et Amazon Prime Video.