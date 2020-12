Sony Playstation 5 :

Dans Les Game Awards 2020, le gala qui aura lieu à l’aube ce vendredi, nous connaîtrons non seulement le Jeu de l’année (GOTY) votés par des journalistes, des critiques et des joueurs du monde entier, mais ils promettent également de nous surprendre avec annonces de jeux totalement nouvelles. Geoff Keighley, présentateur et organisateur de l’événement, a assuré dans une session de questions et réponses sur Reddit (va Gematsu qu’il y aura “plus d’une douzaine de jeux” qui sera présenté pour la première fois.

“Je pense qu’il y a une bonne douzaine de matchs ou plus qui seront annoncé / dévoilé au salon pour la première fois “, commente également l’organisateur de la soirée d’ouverture en direct de la Gamescom à la question d’un utilisateur du réseau social.” Je pense qu’environ entre 12 et 15“, a précisé devant un autre rédacteur qui s’est interrogé sur le nombre d’annonces” principales “lors du gala.

Keighley assure que “Rien de notre émission principale n’a été divulgué à ce jour à ma connaissance” et promet que les publicités susmentionnées sont toutes deux destinées à des jeux à gros budget titres triple A et plus petits. Des rumeurs ont fait surface lundi selon lesquelles Microsoft prépare une annonce majeure liée à Xbox; demandé s’ils devraient attendre “surprises” comme l’annonce de la Xbox Series X Aux Game Awards 2019, le showman a répondu avec une intrigante: “Je pense que vous n’aurez qu’à aller en ligne pour le savoir!”

Il est presque temps – c’est notre décembre. Ne manquez pas #TheGameAwards en direct dans le monde entier jeudi prochain. Voici la bande-annonce hype de cette année de @geoffkeighley, merci tout spécial à @linkinpark pic.twitter.com/DZZro3mPpW— The Game Awards (@thegameawards) 4 décembre 2020

Connexion avec l’Orchestre philharmonique de Londres et “quelque chose de cool” de Tokyo

Le gala de cette année se déroulera sans public, mais aucune dépense n’a été épargnée, du moins en ce qui concerne la réalisation. le l’événement principal aura lieu à Los Angeles, mais il y aura également une émission en direct du Royaume-Uni pour se connecter avec le Philharmonique de Londres et une autre connexion avec Japon, donc ils ont “quelque chose de cool” pour annoncer de Tokyo.

Les Game Awards 2020 auront lieu le 10 décembre à 16h00 PT; en Espagne, la diffusion de l’événement commencera Vendredi 11 décembre à 13h00 Temps péninsulaire espagnol. Cela durera environ 2 heures et demie, “similaire aux années précédentes”, selon les propres calculs de Keighley. Tout au long du gala, nous verrons des personnalités telles que Tom Holland, Gal Gadot, Brie Larson et d’autres, dont “un présentateur pour le gala qui a été mon rêve de l’avoir au salon; nous l’annoncerons bientôt!”, a précisé l’organisateur.