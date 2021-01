Sony Playstation 5 :

Les jeux gratuits que les membres PS Plus peuvent télécharger en janvier pour PS4 et PS5 sont maintenant disponibles. Les titres, comme il est d’usage depuis l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, se déclinent en jeux vidéo disponibles pour PS5 et PS4. Ci-dessous vous pouvez voir la liste complète des œuvres qui peuvent être obtenues gratuitement ce mois-ci avec un abonnement à PS Plus:

Tous ces jeux sont disponibles gratuitement pour les abonnés PS Plus. jusqu’au 1er février. Une fois dans la bibliothèque, ces jeux y resteront tant que votre abonnement au service sera actif.

Maneater

Un jeu de requins … où notre rôle est de contrôler le prédateur marin. Comme son nom l’indique, à Maneater, vous devrez traquer une multitude d’êtres humains en utilisant l’ingéniosité et la ruse pour atteindre les endroits les plus improbables et nous offrir un festin sanglant avec des doses d’humour noir. Tout au long de l’aventure, nous aurons la possibilité d’évoluer pour devenir plus fort et développer de nouvelles et redoutables capacités, ils nous permettront donc de jeter un œil aux différents aspects que nous pouvons acquérir au fur et à mesure que l’histoire avance.

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider est la clôture du trilogue Tomb Raider lancé en 2013 par Square Enix et Crystal Dynamics. Il marque la fin des origines de Lara Croft, un jeu vidéo qui nous ramène au plan de l’action et de l’exploration à travers des environnements exotiques, des tombes, des temples perdus et des civilisations anciennes. Développé par Eidos Montréal met à nouveau l’accent sur les fusillades, la plateforme, l’exploration et les énigmes dans une histoire centrée sur l’Apocalypse et la destruction totale de la Terre.

GreedFall

GreedFall est un jeu vidéo de rôle développé par Spiders Studio, créateurs de The Technomancer et Bound by Flame se déroulant dans un monde fantastique mais à l’esthétique européenne du 17ème siècle. C’est la meilleure œuvre du studio et a en toile de fond l’époque coloniale, nous emmenant sur une île qui vient d’être découverte et habitée par des créatures magiques, des monstres et des êtres surnaturels. Les êtres humains étendent leurs frontières et veulent quitter une vieille Europe polluée, surpeuplée et mourante, en proie à une étrange maladie qui décime les plus sans défense. Loin de tout le monde, les colons cherchent de nouvelles colonies, cette île étant le paradis parfait.

Aube de la peur

Dawn of Fear, une horreur de survie, est un hommage aux classiques du genre comme Resident Evil ou Silent Hill et a été développé en Espagne par un studio valencien appelé Brok3nsite qui, avec ce travail, veut nous raconter l’histoire d’Alex, un jeune homme au passé traumatisant qui retourne dans son pays natal pour découvrir que sa belle-mère, experte en nécromancie, a infesté la place des êtres des enfers.

La collection PS Plus est toujours disponible pour les joueurs PS5

De plus, les joueurs qui ont PS5 peuvent également accéder au Collection PS Plus, une série de jeux vidéo PS4 qui, selon la société, ont défini la génération précédente de consoles. C’est une promotion valable uniquement pour ceux qui possèdent la nouvelle console Sony et comprend tous ces jeux:

PS Plus est le service de jeu en ligne pour PS4 et PS5, un abonnement qui permet d’accéder aux fonctionnalités en ligne de pratiquement tous les jeux qui les ont. Ainsi, cette adhésion est nécessaire pour pouvoir accéder à des jeux multijoueurs en ligne, mais elle présente également certains avantages comme l’accès à ces jeux mensuels à coût nul ou des remises spéciales dans le PS Store des consoles. En Espagne, l’abonnement à PS Plus se décline en trois versions: le mensuel 8,99 par mois, le trimestriel 24,99 et le annuel 59,99 .