Sony Playstation 5 :

Si la semaine dernière nous vous proposions en exclusivité les données de vente de la PS5 et de la Xbox Series X / S lors de son lancement en Espagne, c’est aujourd’hui au tour de leurs jeux, alors passons en revue ce qu’ils étaient titres les plus vendus pour Xbox Series X / S dans la semaine de sa création, le 10 novembre, et PS5, qui est venu un peu plus tard, le 19 novembre.

Spider-Man Miles Morales était le jeu le plus réussi de la première PS5

Presque tout le monde convient que le catalogue de lancement de la PS5 a été meilleur que celui de la PS4, avec plusieurs titres de qualité et des exclusivités de consoles PlayStation, et c’est quelque chose qui s’est reflété dans les ventes comme vous le pouvez. voir ci-dessous, avec trois des cinq titres les plus vendus étant des productions Sony. C’étaient les cinq jeux PS5 les plus vendus lors de leur lancement en Espagne, quelques chiffres que nous vous proposons sont uniquement au format physique:

1. Spider-Man: Miles Morales: 11900 unités

2. Remake de Demon’s Souls: 9000 unités

3. Assassin’s Creed Valhalla – 5800 unités

Quatre. Call of Duty: Black Ops Cold War – 5100 unités

5. Sackboy: A Big Adventure: 1300 unités

Bien que tous ces jeux, à l’exception de Demon’s Souls, aient également été publiés sur PS4, ce ne sont que les ventes des versions PS5. Pour que vous puissiez comparer, c’étaient les cinq jeux PS4 les plus vendus au lancement, pour la semaine du 29 novembre 2013 (en format physique uniquement):

1. FIFA 14: 18 300 unités

2. Call of Duty: Ghosts: 13000 unités

3. Battlefield 4: 10 700 unités

Quatre. Assassin’s Creed IV: Black Flag – 7100 unités

5. NBA 2K14: 3 000 unités

Entre les sept années de différence entre les deux lancements, il y a eu changements très importants dans l’industrie du jeu vidéo, comme un marché numérique qui représente déjà près de la moitié des ventes de certains jeux, ou la mise en œuvre totale de titres free-to-play qui rencontrent un énorme succès auprès du grand public, comme Fortnite. Ainsi, les cinq jeux PS4 les plus vendus au lancement totalisaient 52000 unités, contre 33000 unités pour PS5, bien que ce soient des jeux plus intéressants, du moins du point de vue des joueurs les plus dévoués, et plus de PS5 avaient été vendues (43000 unités) que PS4 (38 000).

Assassin’s Creed Valhala était le jeu le plus vendu du lancement de la Xbox Series X / S

La grande critique qui a été faite aux nouvelles consoles Microsoft est le manque de grands titres à leur lancement, nouveaux ou exclusifs, et c’est quelque chose qui s’est manifestement reflété dans les ventes et qui semble très bien si on le compare avec le lancement de la Xbox One en 2013. Il s’agissait Top 5 des jeux Xbox Series X / S les plus vendus lors de la semaine de lancement, le 10 novembre (format physique uniquement):

1. Assassin’s Creed Valhalla: 4400 unités

2. Call of Duty: Black Ops Cold War: 2300 unités

3. Fortnite: The Last Laughter Bundle: 750 unités

Quatre. Gears Tactics: 400 unités

5. Yakuza Like a Dragon: 380 unités

C’étaient les Les cinq meilleurs jeux Xbox One Dans la semaine de sa sortie, le 22 novembre 2013 (format physique uniquement):

1. Ryse: Son of Rome: 6800 unités

2. Forza Motorsport 5: 6 000 unités

3. Battlefield 4: 5,150 unités

Quatre. Dead Rising 3: 5100 unités

5. Call of Duty: Ghosts – 3600 unités

En 2013, 26650 jeux physiques ont été vendus, contre 8230 pour la Xbox Series X / S, et 15000 consoles Xbox One ont été vendues, un chiffre très similaire aux 14100 unités de la série X / S, qui ont été épuisées les premiers jours. . Comme nous l’avons déjà expliqué dans le cas de la PS4, au cours de ces sept années il y a eu des changements importants sur le marché, et dans le cas de la Xbox encore plus, avec un public encore plus enclin au marché numérique, d’autant plus depuis l’irruption d’un service. comme Xbox Game Pass.

Au-delà des chiffres, il est intéressant de voir comment trois des cinq jeux les plus vendus du lancement de la Xbox One étaient exclusifs à la console, quelque chose qui manquait à la Xbox Series X / S. Le plus proche est le cas de Gears Tactics, qui a été lancé il y a quelques mois sur PC et qui a également fait ses débuts dès le premier jour sur Xbox Game Pass, on peut donc dire que ses ventes n’ont pas été mauvaises du tout.

Dans les prochains jours, nous continuerons à vous proposer en détail les chiffres de vente en Espagne pour chaque semaine, car nous sommes dans l’une des périodes les plus excitantes pour le secteur des jeux vidéo, y compris le récent Black Friday où il y a une énorme augmentation des ventes. .