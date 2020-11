Sony Playstation 5 :

La PlayStation 5 est déjà en vente en Espagne et Sony a souligné ces dernières semaines qu’elle était accompagnée du meilleur catalogue de lancement d’une PlayStation, grâce à Demon’s Souls Remake, Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A big adventure, parmi d’autres titres tiers. Mais Jim Ryan croit que Il faudra encore du temps pour voir les vraies stars de leur génération, les jeux qui définiront la PS5 qui arrivera à partir de 2022. Le manager PlayStation commente cela dans une interview avec TASS, en le comparant à la trajectoire des générations précédentes de consoles.

Interrogé sur le moment où nous verrons des jeux développés spécifiquement pour PS5 qui ne peuvent pas être adaptés à la PS4, Ryan répond que “l’histoire vous dit que c’est dans sa deuxième ou troisième année lorsque les créateurs ont frappé la clé. Ils ont généralement besoin d’un peu pour se familiariser avec le matériel. Vous êtes susceptible de voir des choses merveilleuses en 2022 de la même manière qu’en 2015/2016 pour la console précédente, lorsque les jeux qui définissaient la génération ont commencé à être publiés. “

Sony a annoncé quelques titres pour plus tard, notamment God of War: Ragnarok et Horizon 2: Forbidden West, mais les deux sont prévus pour 2021; Le titre de Guerrilla Games arrive également sur PS4, et il semble que cela pourrait être le cas pour la nouvelle aventure de Kratos.

L’importance des exclusivités

Pour Ryan, les bons jeux “sont importants pour PS5, et si ces grands jeux sont exclusifs à notre plateforme, nous pensons que c’est un point différenciant en notre faveur, et nous sommes ravis de pouvoir proposer à la communauté PlayStation des jeux que vous ne pouvez trouver que sur PlayStation. La force des jeux que nos studios ont créés sur le cycle PS4 a été un facteur déterminant dans la popularité de la PlayStation 4. “