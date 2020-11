Sony Playstation 5 :

Red Dead Online, le côté multijoueur de Red Dead Redemption 2, cache autant de secrets que le mode histoire du jeu de base, certains conçus pour l’être et d’autres issus d’échecs insoupçonnés. C’est le cas du dernier pépin trouvé par des joueurs explorant le vaste monde des jours et des jours de jeu en ligne de Rockstar Games.

Tel que collecté Emma Kent, éditeur d’Eurogamer, Red Dead Online a un bug qui vous permet de voler dans les airs pour découvrir les zones bloquées de la carte. Ce pépin n’est pas présent dans le jeu depuis longtemps, mais il semble que Rockstar Games n’ait aucun intérêt à le résoudre: grâce à un pont suspendu, nous pourrons nous faire projeter, voler à travers les limites de la carte et atterrir sans nous blesser dans une zone que nous ne devrions pas pouvoir arriver.

Le pépin de pont de Red Dead Online fonctionne toujours lmao pic.twitter.com/ALaoo3DQCQ – Emma Kent (@GoneEFK) 27 novembre 2020

Le tweet que vous pouvez voir inséré sur ces lignes a joint une vidéo d’Emma Kent elle-même, qui voulait tester si le problème fonctionne toujours après que plusieurs utilisateurs ont signalé qu’il avait été supprimé dans la version PC. Comme vous pouvez le voir, le bug continue de fonctionner et les joueurs peuvent continuer à voler dans les airs pour atteindre le Mexique.

Voler je pars

Si vous voulez reproduire ce drôle de problème, il vous suffit d’en obtenir quelques-uns lancer des armess, comme des couteaux ou des tomahawks, et allez au peut à l’ouest du ranch McFarlane, comme vous pouvez le voir marqué sur la carte publiée par Eurogamer. Là tu verras deux ponts: Il faut aller dans celui le plus au sud, se mettre dans une position appropriée et lancer des couteaux ou des haches sur la troisième ou quatrième planche du pont.

Bien que cela puisse prendre un peu de pratique, ce problème fonctionne la plupart du temps. Ceux, la distance que le pont vous lance peut varier, et en fait il y a déjà des compétitions entre fans de la communauté pour voir qui va plus loin. Seules deux personnes peuvent être lancées à la fois, bien que les chevaux et les PNJ soient également acceptés. Une véritable attraction du Far West.

Red Dead Online n’est actuellement disponible que via Red Dead Redemption 2. Cependant, prochainement, le 1er décembre, il sortira séparément sur PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC. Parallèlement à cette version autonome à faible coût, une mise à jour sera également publiée avec un nouveau contenu et des bonus hebdomadaires.