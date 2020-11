Sony Playstation 5 :

Jeudi dernier, 19 novembre, le nouveau Playstation 5 qui est déjà présent dans des milliers de foyers qui commencent à jouer à leurs premiers jeux avec Astro’s Playroom, Demon’s Souls, Spider-Man Miles Morales ou peut-être avec des classiques PS4 comme Days Gone ou God of War, entre autres.

Avec la console déjà présente dans des milliers de foyers à travers le monde, certaines voix commencent à émerger qui se plaignent de un problème sous forme de bruit électrique (ou coil whine en anglais) qui se produit la plupart du temps lorsque l’APU PlayStation 5 est confronté à une charge de travail élevée avec des jeux comme, par exemple, Demon’s Souls.

Le problème est que tous les joueurs ne ressentent pas ce bruit avec la même intensité. Sans aller plus loin, la PS5 Digital Edition de l’écrivain a un léger bruit électrique lors de l’exécution de Demon’s Souls, mais c’est totalement imperceptible pendant que je joue ou si je porte des écouteurs et que je ne l’entends que si je coupe le son de mon téléviseur et que je me rapproche légèrement de la console, cependant, les autres joueurs ont un bruit plus fort tout en jouant avec leur PS5.

Un autre problème audio avant est causé par un autocollant

En plus de ce problème de whine de bobine, un réseau est apparu échec beaucoup moins courant d’un bruit bien plus gênant que émerge de l’avant de la console et qu’il est dû, selon un autre utilisateur, à un autocollant égaré dans une erreur d’assemblage, qui peut être corrigé en démontant le ventilateur et en retirant cet autocollant.

Mise à jour Corrigé! ✅ Bobine exclue pleurnicher

✅ Son reproduit avec de l’air (débranché)

✅ Son ne provient pas des roulements (côté) ➡️ Objet sur le chemin? Utilisé Security Torx pour ouvrir le boîtier du ventilateur et a constaté qu’une étiquette collante était perdue et gênait. Étiquette supprimée. Problème résolu. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/blqHuER44L— Frank (FS7N) | WFH 🏡 (@Frank_Supercell) 20 novembre 2020

C’est un cas beaucoup plus isolé et opportun que le problème susmentionné de bruit électrique qui, heureusement, est plus ennuyeux qu’inquiétant puisque certaines infographies haut de gamme ont tendance à souffrir de cette panne qui ne signifie pas que quelque chose est “cassé” ou qu’il peut cesser de fonctionner, dans ce cas, notre console. En réalité parfois ce bruit disparaît au fil du temps, ce qui ne veut pas dire que cette erreur ou problème avec la conception peut ne pas être gênant pour certains joueurs.