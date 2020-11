Sony Playstation 5 :

Tout au long de ces jours, nous avons vu combien d’entreprises rejoignaient le train en marche des offres de la Vendredi noir, mais c’est aujourd’hui que nous avons vu le plus de remises à la fois dans les magasins physiques espagnols et sur les multiples plates-formes de vente de jeux vidéo numériques. GOG a été le dernier à rejoindre cette période promotionnelle qui s’est déjà imposée comme une tradition dans pratiquement tous les coins du monde.

Le GOG Black Friday a commencé aujourd’hui et jusqu’au 1er décembre. Il a plus de 2600 offres dans son catalogue et rabais atteignant 91% sur le prix d’origine des titres sélectionnés. De plus, il a une catégorie de des remises flash qui changent tous les jours, il vaut donc la peine de jeter un œil pour voir les nouvelles offres.

Offres du Black Friday sur GOG

Pour le moment, les meilleures offres comprennent à la fois des jeux classiques et des versions plus récentes. C’est pourquoi nous pouvons trouver des titres à prix réduit tels que Control: Ultimate Edition (19,99), Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition (17,99) ou Disco Elysium (28.09). Il ne faut pas oublier que cette boutique numérique vend ses Jeux sans DRM, il n’est donc pas nécessaire d’être connecté à Internet pour exécuter vos titres. Vous disposez également d’un délai de retour de 30 jours.

Ci-dessous vous pouvez voir une liste des Meilleures offres sur GOG Black Friday:

The Outer Worlds – 29,99 The Witcher 3: Wild Hunt – 14,99 Dishonored: Collection complète – 17,49 Dishonored: Death of the Outsider – 5,99 Proy – 5,99 The Evil Within 2 – 5,99 Batman: Arkham Knight Premium Edition – 10,00 Cuphead – 15,00 À L’INTÉRIEUR – 5,89 Ghostrunner – 23,99 BloodRayne: Terminal Cut – 8,39 Blade Runner – 6,49

GOG n’est pas la seule plateforme à avoir déjà publié ses offres pour le Vendredi noir: aujourd’hui ceux de l’Epic Games Store sont activés, tandis que ceux de Steam, avec leurs soldes d’automne, sont disponibles depuis quelques jours. Si tu veux voir toutes les offres de jeux vidéo Black Friday nous vous recommandons de jeter un œil à cette compilation.