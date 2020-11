Sony Playstation 5 :

le offres du vendredi noir de PS Store, PS Plus et PS Now ils sont déjà là, à partir d’aujourd’hui le 20 jusqu’au 30 novembre, pouvoir obtenir certains des meilleurs jeux PS4 avec des réductions importantes, tels que FIFA 21, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima ou Marvel’s Avengers, ainsi que les abonnements annuels de PlayStation Plus et PlayStation Now avec un 25% de réduction, à la fois dans le PS Store et dans les magasins physiques, avec lesquels nous pouvons jouer en ligne ou accéder à un catalogue de plus de 700 jeux, étant sans aucun doute l’un des meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir ce Noël à n’importe quel joueur.

Toutes les offres du Black Friday sur le PS Store

Offres PlayStation Store

Cela a certainement été une excellente année pour Playstation 4 avec la sortie d’une multitude de titres majeurs, comme le célèbre The Last of Us Part II Oui Fantôme de tsushima, qui ont reçu de nombreuses nominations aux Game Awards, et c’est maintenant le bon moment pour en obtenir certaines à un meilleur prix que jamais grâce aux offres Black Friday chez PS Store, la boutique numérique PlayStation. Grands jeux de tous genres que si vous avez une PS4 – et dont vous pouvez également profiter sur votre nouvelle PS5 – vous ne pouvez pas manquer.

Nous pouvons donc faire avec les deux meilleurs jeux PS4 de l’année à un meilleur prix que jamais. D’une part The Last of Us Part II, l’aventure d’action inoubliable et spectaculaire de Naughty Dog qui coûtait auparavant 69,99 et maintenant nous pouvons obtenir pour 39,89 (43%). Et de l’autre, le célèbre jeu mondial ouvert se déroulant dans le magnifique Japon féodal, Ghost of Tsushima, avant 69,99 et maintenant 49,69 (29%) lors de ces offres Black Friday, deux incontournables absolus de la console Sony à ne pas manquer.

Le récent FIFA 21, le meilleur jeu de football du marché et qui se déroule chaque année, coûtait 69,99 et maintenant vous pouvez les obtenir pour 38,49 (45%), un jeu à apprécier à la fois sur PS4 et PS5. Nous avons également le grand simulateur de basket-ball 2K, NBA2K21, avant 69,99 et maintenant pour 34,99 (cinquante %). Et Marvel’s Avengers, l’aventure multijoueur qui rassemble les grands super-héros tels que Thor, Hulk, Iron Man, Black Widow et Captain America, qui coûtaient auparavant 69,99 et maintenant vous pouvez vous en procurer pour 34,99 (cinquante %).

Voici quelques-unes des offres les plus exceptionnelles que vous puissiez obtenir jusqu’au 30 novembre, vous pouvez consulter ici tous les jeux avec réduction. Nous vous rappelons que la boutique numérique PS3 et PS4 est loin sûr, facile et rapide pour effectuer vos achats, par carte de crédit, PayPal ou solde de portefeuille via des cartes prépayées, qui peuvent être achetées dans tous les types de magasins.

PlayStation Plus en solde

Abonnés à Playstation plus mai jouer en ligne avec vos amis et joueurs du monde entier et recevez chaque mois nouveaux jeux, en ce mois de novembre, des titres aussi importants que Middle-earth: Shadow of War, Hollow Knight et Melbits World pour PS4 et Bugsnax pour PS5, et d’autres grands titres qui continuent d’offrir ce service chaque mois, ainsi que accès à des remises et à des packs de contenu exclusifs. Maintenant, grâce aux offres Black Friday, nous pouvons obtenir PS Plus à un meilleur prix que jamais, à la fois en numérique et en magasin physique, avec un 25% de réduction sur l’abonnement de 12 mois, donc à partir de 59,99, ça coûte 44,99 euros jusqu’au 30 novembre, l’un des meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir à n’importe quel utilisateur de PS4 ou PS5.

PlayStation Plus 12 mois

De plus, si vous avez déjà mis la main sur la console nouvelle génération de Sony, Playstation 5, il faut savoir qu’être abonné à PS Plus vous donne accès à La collection PS Plus, 20 des meilleurs jeux PS4 tels que Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World ou Persona 5, toute une série de bijoux d’une grande variété de genres, que vous pouvez télécharger et profiter dès le premier jour sur votre PS5.

PlayStation Now en vente

PS Now est un service d’abonnement aux jeux PlayStation qui vous permet de profiter plus de 700 titres pour PS4, PS3 et PS2 qui sont constamment renouvelés chaque mois, appartenant à une grande variété de genres -action, tireurs, sports, combats, jeux de rôle, plateformes, aventures et énigmes- et dont nous pouvons profiter sur PC, PS4 et PS5, en jouant en streaming bien que sur les consoles Sony, nous pouvons également télécharger des titres PS4 et en profiter de manière native.

Merci aux offres Black Friday et jusqu’au 30 novembre nous pouvons obtenir l’abonnement annuel PS Now avec une réduction de 25% pour 44,99 (avant 59,99), et l’abonnement de trois mois avec un 20% de réduction, pour 19,99 (avant 24,99). Cette promotion peut être obtenue à la fois via le PS Store et dans certains points de vente, et si vous souhaitez l’essayer en premier, elle est disponible un essai gratuit de 7 jours.

De cette façon, si vous vous abonnez à PlayStation Now dès maintenant, vous pouvez profiter de jeux comme la spectaculaire aventure en monde ouvert Days Gone, le remake du classique Medievil, l’aventure d’infiltration Hitman 2, le chef-d’œuvre The Last of Us, la terreur de Resident Evil 7, la magie et le rôle de Final Fantasy XV, ou le jeu de tir vibrant Rage 2, ou l’un des meilleurs indies de ces derniers temps comme Dead Cells, ainsi que plus de 700 titres pour tous les goûts.

Avec cette variété de jeux, vous vous assurez que tout le monde peut jouer à ses titres préférés. Un cadeau qui n’échoue pas, et qu’il sera également en vente dans des magasins tels que El Corte Ingles, GAME, Worten, MediaMarkt, Amazon, FNAC, Xtralife ainsi que dans des centres et des magasins tels que CanalOcio, VideoOca, ShineStar, Depau Sistemas, Expert et Tien21 et d’autres magasins de téléphonie sélectionnés. et jeux vidéo.