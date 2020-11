Sony Playstation 5 :

le Vendredi noir est ici, le jour le plus important (et plus comme le week-end) de l’année qui a commencé comme une tradition aux États-Unis pour offrir réductions sur les produits technologiques et que peu à peu il s’est développé dans toute l’Espagne et le reste des pays du monde et s’est même étendu à toutes sortes de secteurs de consommation.

Au cours des prochaines lignes ici chez Vandal, nous allons faire un examen de certaines des meilleures offres que nous avons trouvé dans les différents magasins en ligne et qui sont liés aux joueurs PC, pouvoir se procurer un nouvel ordinateur, changer cet ancien moniteur ou améliorer son équipement actuel pour le lancement de Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus attendus de l’année.

Gardez à l’esprit que nous allons attraper offres de toutes sortes de magasins tels que Game, Amazon, PCcomponentes et bien d’autres, en sélectionnant certains des produits les plus attractifs que nous ayons vus sur le net. Nous voulons aussi vous dire que Nous avons également recherché des offres sur les cartes graphiques mais toutes celles que nous avons vues étaient épuisées, ce qui nous donne une idée de la forte demande qui existe aujourd’hui pour ce type de produit.

Des périphériques pour tous les dominer

Commençons par quelques offres périphériques pour les dominer tous pendant les matchs. Dans cette liste, vous trouverez des écouteurs, des souris, des tapis, des claviers ou des moniteurs spécialement conçus pour les jeux:

Power Up Bundle (souris, clavier et écouteurs) – 99,99 Souris Logitech G502 SE Hero 16000 DPI – 37,95 Souris Razer DeathAdder V2 20000 DPI – 49,99 Clavier mécanique Xiaomi MIIIW 600K – 33,28 Clavier mécanique Logitech G815 Lightspeed – 131,99 Casque HyperX Cloud Flight – 89,99 Volant Logitech G29 (PlayStation et PC) – 199 Volant Logitech G29 (Xbox et PC) – Moniteur 199 MSI Optix MAG272CQR – 27 “, 1440p à 165 Hz – 329,99 Moniteur Asus TUF Gaming VG259QM – 24,5”, FullHD À 280 Hz – 292,95 Moniteur Samsung LC32G53TQWUXEN – 32 “, 1440p à 144 Hz – 299,99 Blue Yeti Blue Microphone – 109,99 F36-2 Gaming Chair – 99 Nacon Revolution Pro Controller 3 Remote – 69,90

Matériel pour étendre, mettre à niveau ou construire un PC

Si vous souhaitez agrandir, améliorer ou construire votre PC, voici quelques éléments matériels pour que vous puissiez le faire avec SSD, blocs d’alimentation, processeurs, châssis ou cartes mères:

Processeur Intel Core i7 9700 – 239,90 Processeur AMD Ryzen 7 3800XT – 359,90 Processeur AMD Ryzen 5 5600X – 340,18 MSI B550-A Pro carte mère – 121,90 Carte mère Asus ROG Strix B450-F – 98,95 SSD Samsung 970 EVO Plus M.2 1 To – 119,99 SSD WD Noir SN750 NVMe 1 To – 121,99 SSD Western Digital WDS100T2B0A WD Blue 1 To 2,5 “- 94,99 Corsair RM750 750 W Alimentation 80 Plus Gold (Modulaire) – 84,99 Mémoire RAM HyperX FURY Noir HX432C16FB4 / 16 16 Go 3200 MHz DDR4 – 76,18 Crucial Ballistix 16 Go DDR4 3600 MHz RAM – 93,16 Corsair Vengeance RGB PRO 16 Go DDR4 3200 MHz RAM – 87,99 Corsair H115i Refroidissement liquide – 119 Châssis Thermaltake RGB 39,99

Je veux changer de PC

Enfin, nous vous laissons ici quelques équipes complètes déjà construit avec lequel changer complètement votre équipement sans avoir à vous bouffer la tête à la recherche de la compatibilité des pièces ou au montage de votre propre ordinateur:

Portable Lenovo Legion Y540 – 15,6 “, Intel Core i7-9750H, NVIDIA RTX 2060, 16 Go de RAM, 512 Go SSD – 1099,99 Portable Lenovo Legion 5 15 – Noir fantôme – 15,6” AMD Ryzen 7 4800H, NVIDIA GeForce GTX 1650 , 16 Go de RAM, 1 To SSD – 959,20 NitroPC VX Desktop – Ryzen 3 à 3,90 GHz, GTX 1650, 16 Go de RAM, 480 Go SSD – 589 Gaming PC Core i5-10400F Desktop, GTX 1650 Super, 16 Go de RAM – 614GamePC G21T SE – i3 10110F, GTX 1650, 8 Go de RAM, 240 Go de SSD – 399

* Cette actualité sera étendue si nous détectons de nouvelles offres intéressantes dans cette catégorie.