Vapeur a commencé ses ventes d’automne il y a quelques jours, une Vendredi noir dans lequel on peut trouver une multitude de jeux numériques pour PC à prix réduit. Cette période promotionnelle est déjà ouverte et durera jusqu’au mardi 1er décembre à 19h00 (Temps péninsulaire espagnol). Ci-dessous, nous avons sélectionné certaines des meilleures offres de ce Black Friday sur Steam.

Entre les offres les plus exceptionnelles on trouve des titres comme DOOM Eternal et Borderlands 3, qui, avec des réductions, restent à 19,79 chacun. Il existe d’autres titres à prix réduit comme Star Wars Jedi: Fallen Order pour 23,99 , Code Vein par 29,99 , Metro Exodus par 15,99 , Dragon Ball Z: Kakarot par 23,99 o Resident Evil 3 Remake par 19,79 .

Offres par sexe sur Steam Black Friday

De plus, il existe un large choix d’offres par genre. Par exemple, dans le rôle, vous pouvez trouver à prix réduit tous les jeux du la saga du sorceleur, y compris The Witcher 3: Wild Hunt pour seulement 8,99 . Également disponible est The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition pour 2.99 et le premier jeu de la série pour 1.19. Cependant, si ces trois œuvres vous intéressent, nous vous recommandons d’obtenir le Le pack Witcher Trilogy, qui coûte 11,85 pendant le Black Friday.

Amoureux de rôle avoir une chance d’obtenir plus de jeux du genre à un prix réduit, tels que Divinity: Original Sin 2 pour 16,79 , The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition par 15,99 , Fallout: New Vegas par 2,99 o Dragon Age: Inquisition par 11,99 . Si vous aimez davantage les jeux indépendants, vous pouvez tirer sur Inside, qui est 6,79 , Ori et la forêt aveugle par 4,99 , FTL: plus rapide que la lumière par 2,49 , GRIS par 6,79 ou Celeste, qui est aussi 6,79 .

Si vous souhaitez saisir de nouveaux titres multijoueur Vous pouvez consulter les offres du genre, dans lesquelles des œuvres telles que Fallout 76 se distinguent par 13,19 , Battlefield V par 23,99, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege par 9,89 o ARK: Survival Evolved by 10,99 .