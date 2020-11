Sony Playstation 5 :

Si vous êtes un fan des productions turques qui arrivent dans notre pays via la télévision ou des plateformes de streaming, voici la liste des meilleures séries et feuilletons turcs que vous recherchiez.

Ces dernières années, nous avons reçu un barrage de productions télévisuelles de Turquie. La porte de l’Asie a mis les batteries au moment de créer des contenus pour la télévision qui transcendent ses frontières, ce qui a rendu possible, entre autres, l’implication de plateformes numériques comme Netflix, qui dispose généralement d’un quota pour des productions dont la langue d’origine ne le permet pas. être anglais.

Malgré tout, certaines séries et feuilletons turcs sont devenus un succès auprès de certains secteurs de la population, et bien qu’il n’y ait généralement pas de couleur avec une production à gros budget aux États-Unis, ils ont généralement un processus de production assez soigné.

Aujourd’hui, dans HobbyConsolas, nous passons en revue certains des les meilleures séries et feuilletons turcs à succès et où nous pouvons les trouver. Comme toujours, nous vous rappelons que cette liste est un petit échantillon, et que si le sujet vous intéresse, il est recommandé d’enquêter sur vos plateformes préférées.

Aimer 101

Dans le plus pur style Elite, Amor 101 est une série destinée à un public adolescent centrée sur la vie des élèves dans une école où les hormones commenceront à monter en flèche parmi les étudiants … mais aussi parmi les professeurs!

Ce groupe d’élèves commencera à explorer l’amitié et l’amour alors qu’ils essaient tous de jouer un match entre leur tuteur et le professeur de basket-ball. On peut le trouver sur Netflix.

Elif

Si ce que vous recherchez est un long feuilleton qui va vous avoir près de 1000 heures collées à l’écran, Elif est votre série et vous pouvez la trouver sur Atresplayer. Un feuilleton d’amour réciproque, mais non accepté dans lequel la fille d’une femme de chambre et son «patron» grandiront en dehors de son père.

Elif est une longue série pleine de sous-intrigues qui traverseront tous ses personnages. 940 épisodes de près d’une heure pour que vous ne puissiez pas dire que “vous n’avez rien à faire”.

Hakan, le protecteur

Hakan, le protecteur est peut-être l’une des séries turques dont vous avez le plus entendu parlerDepuis Netflix a donné une certaine couverture en Espagne en matière de publicité.

Un jeune homme découvre qu’il est lié à un ancien ordre secret. Lorsqu’il apprendra qu’Istanbul est en danger, il prendra sur lui de protéger la capitale turque des forces cherchant à la détruire.

Oiseau rêveur

L’une des séries turques qui frappe le plus en Espagne est The Dreaming Bird, une série qui s’inspire des nombreux drames typiques des feuilletons les plus classiques et qui se renouvelle avec quelques touches de films comme Vous avez un email.

Une humble jeune femme commence à travailler dans une grande agence de publicité au moment même où le fils du propriétaire commence à reprendre l’agence, au grand désagrément de son frère. La jeune femme entame une histoire d’amour avec un homme mystérieux tandis que ses sentiments pour son nouveau patron émergent, qui se révélera être la même personne. Vous pouvez trouver Flying Bird à Mitele.

Immortels

Maintenant un vampire à saveur turque. Immortals est une série 2018 que l’on peut retrouver sur Netflix et qui nous présente une histoire de vengeance sur la chair de Mia, une jeune humaine transformée en vampire.

Mia veut se venger de Dimitry, un chef des vampires qui est à la recherche d’un artefact légendaire qui pourra lui accorder l’immortalité. Ils ont de la chance que Marvel et Netflix se soient séparés, car si Blade le découvre, nous aurions un kebab de vampire.

Fugitif

Fugitiva était l’une des séries turques les plus réussies dans son pays avant son arrivée en Espagne, bien que son succès ait été accompagné de critiques sévères pour son utilisation exagérée de la violence de l’avis de certaines personnes.

Il raconte l’histoire d’une jeune femme qui est vendue à un homme qui la prend pour épouse et la maltraite et la viole pendant des années, finissant par avoir un enfant avec elle. La série tourne autour des tentatives d’évasion toujours infructueuses de la femme jusqu’à ce qu’elle parvienne à s’échapper avec l’aide (involontaire) d’un jeune homme. Atresplayer est l’endroit où vous trouverez Fugitiva.

LOUP

On retrouve un peu plus d’action dans le mix de séries turques, toujours sur Netflix, grâce à LOBO, l’une des séries turques de la plateforme qui montrera le drame le plus déchirant d’une unité d’opérations spéciales qui développe des missions dans tout le pays. La tragédie frappera plusieurs fois la vie des membres de l’unité tant sur le plan professionnel que dans la vie privée de chacun d’entre eux.

Ezel

Et nous terminons par un peu plus de vengeance, que nous avons eu peu. Ezel est une série turque inspirée de l’œuvre du comte de Monte Cristo et qui se concentrera sur la vendetta personnelle d’un homme trahi par sa famille et ses amis.

Après son retour du service militaire, le protagoniste sera accusé de vol et de meurtre et condamné à perpétuité alors qu’il souffrait de difficultés dans une prison turque. Lorsqu’il parviendra à s’échapper, il commencera une nouvelle vie avec une nouvelle identité, mais il cherchera bientôt à se venger de ceux qui l’ont trahi dans le passé.

Avec cela, nous concluons notre examen de certains des la meilleure série turque que l’on puisse voir en Espagne. Des séries très variées qui nous mèneront vers des drames et des situations qui ne sont pas habituelles dans les productions nationales ou plus conventionnelles.