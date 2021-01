Sony Playstation 5 :

Qui a dit que le cinéma en noir et blanc était démodé? Nous vous laissons ici quelques-uns des meilleurs films récents en noir et blanc qui n’ont rien à envier aux grands classiques.

L’histoire du cinéma nous a laissé une multitude de titres qui sont aujourd’hui devenus de grands classiques et des œuvres indispensables à voir, quel que soit leur âge. Et c’est que, habitués aux modernités technologiques d’aujourd’hui dans le septième art, pour beaucoup de jeunes, il sera le plus surprenant que les films en noir et blanc et même sans son soient des grandes références du cinéma.

Cependant, le cinéma en noir et blanc n’est pas quelque chose qui a été relégué aux films les plus classiques, car il n’y a pas quelques films de cinéma récents qui parient sur le style classique du noir et blanc lorsqu’il s’agit de capturer leurs intrigues. public, trouver des films aussi bons que le cinéma d’antan.

Aujourd’hui, chez Hobby Consolas, nous passons en revue certains des les meilleurs films noir et blanc récents qui n’ont rien à envier aux grands classiques.

Garde froide (2018)

Réalisé par Pawel Pawlikowski et mettant en vedette, entre autres, Joanna Kulig, Tomasz Kot et Borys Szyc, Cold War est l’un des meilleurs films du cinéma noir et blanc récent. Situé au milieu de la guerre froide, raconte une histoire d’amour entre deux personnes d’horizons et de personnalités différentes qui sont différentes, mais qui finissent désespérément attirées. Voici notre examen de la guerre froide.

Ida (2013)

Lauréat de l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, Ida est un film dramatique également réalisé par Pawel Pawlikowski et mettant en vedette Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Joanna Kulig et Dawid Ogrodnik, entre autres.

Le film se déroule en 1960 et raconte l’histoire d’Anna, une jeune orpheline novice sur le point de prendre les habitudes qui découvrent l’existence d’un parent vivant. La mère supérieure oblige la jeune femme à rendre visite à son proche avant de prendre l’habitude. Une fois qu’il rencontre son parent, la sœur de sa mère, elle lui dit que son vrai nom est Ida Lebenstein et qu’elle est juive, dont l’histoire familiale remonte à l’époque de l’occupation nazie.

L’Artiste (2011)

Réalisé par Michel Hazanavicius et mettant en vedette, entre autres, Jean Dujardin, Bérénice Bejo, James Cromwell et John Goodman, The Artist est un film en noir et blanc qui raconte la relation entre une star du cinéma muet, en déclin, et une jeune actrice de talkie en herbe, en plein essor, en se concentrant sur le changement difficile que de nombreux acteurs et cinéastes ont dû vivre avec l’arrivée des talkies-walkies.

Rome (2018)

Sans aucun doute l’un des meilleurs films en noir et blanc récents es Roma, un film réalisé par Alfonso Cuarón pour Netflix qui est devenu la première production originale de la plateforme de streaming à concourir pour les Oscars, étant l’un des meilleurs films originaux de l’histoire de Netflix.

Avec Yalitza Aparicio et Nancy García García, le film Roma raconte l’histoire de Cleo et Adela, deux employées de maison qui travaillent pour une petite famille dans le quartier rom, où Il raconte les calamités qu’une famille de la classe moyenne traverse dans les années 70 à Mexico, recréant certains des moments les plus sombres de l’histoire du Mexique.. Ici vous pouvez lire notre critique de Rome.

Mank (2020)

Dans la continuité des films originaux de Netflix en noir et blanc, on retrouve également parmi ses films les plus récents Mank, un film biographique réalisé par David Fincher et mettant en vedette Gary Oldman qui se concentre sur la figure d’Herman Mankiewicz, scénariste du célèbre film d’Orson Welles Citizen Kane pour lequel il a remporté un Oscar.

Le film passe en revue le processus de tournage du film culte sorti en 1941, se plonger dans l’industrie hollywoodienne des années 1930 et montrer les divergences qu’Herman Mankiewicz avait avec Orson Welles lors du tournage de Citizen Kane. Nous vous laissons ici notre revue de Mank.

Blanche-Neige (2012)

Écrit et réalisé par Pablo Berger, Blancheneige C’est un film intéressant qui a non seulement été tourné en noir et blanc, mais a également été tourné sans voix, imitant le film muet classique des débuts de l’histoire du cinéma., obtenant ni plus ni moins de dix prix Goya, dont celui du meilleur film.

Avec Macarena García et Maribel Verdú, le film fait une adaptation libre du conte classique des frères Grimm dans lequel il raconte l’histoire de Carmen, une jeune femme tourmentée par sa terrible belle-mère Encarna pendant l’Espagne des années 1920. Afin d’échapper à son passé, la jeune femme s’échappera de chez elle et se lancera dans un voyage passionnant accompagnée d’un groupe de toreros nains, qui deviendront ses nouveaux amis..

Le phare (2019)

Bien sûr, il ne pouvait pas manquer parmi les meilleurs films en noir et blanc récents The Lighthouse, un film d’horreur réalisé par Robert Eggers et mettant en vedette Willem Dafoe et Robert Pattinson. Son intrigue se déroule sur une île isolée et mystérieuse de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1890, où le gardien de phare vétéran Thomas Wake et son jeune nouvel assistant Ephraim Winslow doivent vivre ensemble pendant quatre semaines en attendant d’être remplacés.

Cependant, Les fortes tempêtes empêchent le remplacement d’apparaître et bientôt la coexistence entre les deux commence à se compliquer et des conflits surgissent au sujet des hiérarchies, affectant de plus en plus la santé mentale des deux hommes.. Ici vous pouvez lire notre critique d’El Faro.

Ici, nous terminons notre examen de les meilleurs films noir et blanc récents qui n’ont rien à envier aux grands classiques. Bien sûr, si vous connaissez d’autres titres récents en noir et blanc qui, selon vous, méritent d’être inclus dans cette liste, n’hésitez pas à faire part de vos recommandations aux cinéphiles dans notre section commentaires.