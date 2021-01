Sony Playstation 5 :

Nous vous présentons une liste de quelques-uns des jeux mobiles récents que vous pouvez trouver dans le Play Store pour Android et qui n’ont rien à envier aux jeux sur console traditionnels.

Malgré le fait que les appareils mobiles ne peuvent pas atteindre les fonctionnalités dont les jeux sur console se vantent, nous ne devons pas ignorer le fait que ce marché s’est développé à la vitesse de la lumière ces dernières années.

L’accessibilité offerte par un mobile et son immédiateté sont des éléments avec lesquels les consoles ne peuvent rivaliser. Au fil du temps, de plus en plus de jeux arrivent sur mobile via le port console ou PC et de nombreuses autres propositions pouvant rivaliser avec les jeux de plate-forme de bureau gagnent une place parmi les joueurs.

Aujourd’hui, nous passons en revue certains des titres récents du système d’exploitation Android qui ont peu ou rien à envier aux jeux de console. Bien qu’il y en ait certains ou d’autres sur cette liste, nous essaierons d’éviter les ports de grands jeux, de voir des propositions qui réussissent d’elles-mêmes.

Blackout extraterrestre

Nous avons glissé le huitième passager dans le premier match de la liste. Alien Blackout propose la véritable formule d’horreur de la saga sur nos appareils mobiles Et, rien que pour cela, le jeu commence à en valoir la peine. Heureusement, il y a aussi beaucoup plus à gérer les survivants du navire afin qu’ils ne se retrouvent pas dans de mauvaises manières.

Bien que la durée ne soit pas son point fort, Alien Blackout excelle à tous les autres égards. Sur le plan technique, il est l’un des meilleurs et parvient de manière ludique à transférer cette atmosphère de terreur qui a si caractérisé la franchise Alien. Il est temps de survivre à l’horreur de l’espace et depuis votre mobile, tout le monde peut entendre vos cris.

Mobile du désert noir

En termes de qualité graphique et de possibilités jouables, Black Desert Mobile est l’un des rois d’Android. Ce MMORPG d’action nous plonge dans un monde ouvert dont nous sommes le protagoniste. Cette version offre tout ce qu’un joueur mobile peut souhaiter.

Friv propose des centaines de mini-jeux gratuits et en ligne pour PC sous toutes sortes de genres, qui ne nécessitent aucun type d’installation ou d’enregistrement. Ce sont les meilleurs.

Des options de personnalisation détaillées pour notre personnage, en passant par la sélection de professions dans son monde complet, Black Desert Mobile offre des tonnes de contenu. Mieux encore, c’est un titre gratuit.

League of Legends Wild Rift

Avoir League of Legends sur mobile était quelque chose que chaque joueur voulait expérimenter. Désormais, la version bêta de Wild Rift est disponible et la véritable expérience de ce MOBA populaire est sagement passé aux écrans tactiles.

Wild Rift a de meilleurs graphismes et un style beaucoup plus visuel que sa version PC. Bien que cela semble difficile à imaginer, Riot Games a réussi à offrir à cette version mobile des aspects bien plus attractifs que la Ligue traditionnelle. De plus, sa jouabilité vous permet de profiter de l’essence du jeu dans des parties plus courtes. Idéal pour le temps libre.

Call of Duty Mobile

Et si nous parlons d’adaptations bien réalisées, Call of Duty Mobile en est un autre qui ne peut manquer de la liste. La différence avec un port mobile est que Cet épisode a son propre système de contrôle, des cartes et des événements, ce qui le rend unique.

Nous passons en revue certains des secrets de l’industrie du jeu vidéo. Des données et des pratiques que tout le monde n’ose pas raconter et que beaucoup finissent par ignorer.

Malgré le fait que dans un premier temps, le jeu et la quantité d’éléments qu’il contient peuvent être intimidants, le système de combat et le contrôle de la première personne réagissent très bien. C’est comme si vous aviez joué à COD toute une vie, mais dans un format portable, ce qui en fait un jeu de référence qui ne cesse de se mettre à jour.

Gwent

Changer de genre de manière radicale, cette fois nous abordons Gwent, le jeu de cartes de l’univers The Witcher qui a fait ses débuts dans Wild Hunt comme un mini-jeu, mais qui a maintenant pris des dimensions beaucoup plus grandes avec son propre titre autonome.

Gwent est un jeu gratuit très divertissant qui n’abuse pas des micropaiements et est également très généreux avec le joueur. Facile à apprendre, difficile à maîtriser, mais surtout, avec un style graphique, des effets et un art qui enchanteront tous ceux qui veulent découvrir sa formule addictive. Disons que vous mettez toutes les cartes sur la table.

Impact Genshin

Bien sûr, nous ne pouvions nous abandonner à l’une des révélations de l’année et à celle que beaucoup notent déjà comme le meilleur jeu mobile de la scène actuelle. Genshin Impact est arrivé en train de tout balayer. La proposition free-to-play de miHoYo a ébloui des millions de personnes grâce à son accessibilité.

Cette manette sans fil pour iOS et Android dispose de Bluetooth et de deux joysticks symétriques. Il fonctionne avec les mobiles et les tablettes de 5 à 10 pouces.

Un beau monde ouvert nous permet de rencontrer d’innombrables personnages, des techniques de combat et un système de progression conçu pour que le jeu dure des heures et des heures sans aucun problème. Genshin Impact est un titre qu’il serait difficile de voir sur un téléphone portable, mais heureusement, c’est déjà une réalité. En outre, il se met constamment à jour avec du nouveau contenu.

Grille Autosport

La conduite n’est pas non plus perdue sur Android. Bien qu’il existe de nombreux titres exceptionnels qui offrent des graphiques qui pourraient se faire passer pour une console sur le marché mobile, nous voulions inclure dans cette liste Grid Autosport.

Le titre de paiement est l’un des meilleurs jeux de course que vous trouverez dans le Play Store et offre une variété à donner et à offrir. Le jeu propose jusqu’à 100 voitures différentes et 100 circuits différents. Au fur et à mesure que vous prenez le contrôle de chacun d’eux, vous pouvez personnaliser les commandes à votre guise afin que l’expérience de conduite soit aussi fidèle que possible à la réalité.

Sky: les enfants de la lumière

Tu te souviens de Journey? Eh bien, Sky: Children of the Light a été surnommé la suite spirituelle de ce fantastique indépendant. Avec la même idée sous le bras, Sky: Children of the Light fonde son gameplay sur la coopération et la communication entre les joueurs.

Les jeux vidéo ne sont pas exclusifs aux consoles, la preuve en sont quelques-uns des meilleurs jeux auxquels vous pouvez jouer sur les appareils Android.

Avec un joli style artistique, le travail de Thagamecompany est idéal pour se déconnecter du stress et rechercher une expérience bien plus relaxante et intime. L’un des jeux les plus recommandés sur le marché mobile Android.

Oceanhorn

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas est un titre disponible sur Android qui a charmé de nombreux fans du genre aventure grâce à son proposition colorée rappelant des jeux comme The Legend of Zelda. Beaucoup rêvent de transporter le petit Link dans leur poche et Oceanhorn est la chose la plus proche que vous trouverez sur un mobile.

Il est temps de visiter les îles mystérieuses d’une mer encore plus intrigante. Pendant plus de dix heures, nous découvrirons toutes sortes de secrets, de lieux, d’ennemis, d’énigmes et bien plus encore. Le premier chapitre du jeu est gratuit.

Diable immortel

Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, nous savons que Diablo Immortal n’est pas encore sorti et qu’il attend, mais lorsque nous avons pu l’essayer lors du dernier Blizzcon, le titre nous a laissé un bon goût dans la bouche, à tel point que pourrait aspirer à devenir l’un des meilleurs jeux mobiles. De plus, maintenant que vous célébrez votre Alpha technique en Australie, il n’est jamais faux de se préparer à une bonne dose de jeu de rôle isométrique.

Xiaomi est planté en 2020 avec une position de marché très consolidée. Ce sont leurs principaux mobiles actuellement en fonction de leur gamme de prix.

Ce jeu était le dernier sur la liste. Quels sont les titres mobiles que vous avez le plus aimés et que vous avez trouvés dignes d’être sur la console? À quels titres jouez-vous habituellement à certains jeux pendant votre temps libre?