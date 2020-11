Sony Playstation 5 :

Arrêtez de jouer seul et commencez à découvrir quels sont les meilleurs jeux en ligne avec mode coopératif pour PS5, Xbox Series X | S, PS4, Xbox One, PC et Switch. L’expérience de se battre aux côtés de vos amis ou d’autres personnes dépasse de loin les titres en ligne conventionnels. Compagnonnage, coopération et survie en entreprise sont les fondements des sept jeux que nous vous présentons ci-dessous …

Vous souvenez-vous de ces après-midi de vice avec l’écran partagé de vos amis? Eh bien, ils sont toujours là, même si cela ne semble pas le cas, et d’une manière améliorée qui vous permet de partager des côtelettes avec n’importe qui dans le monde. Nous vous apprenons les sept meilleurs jeux coopératifs en ligne de consoles PlayStation, Xbox, Nintendo et PC afin que vous vous unissiez à vos compagnons et conquériez le front de bataille.

Pour ceux qui ne le savent pas, un mode de jeu coopératif est celui dans lequel on peut jouer à la campagne d’un jeu, à des jeux en ligne ou à des tours d’ennemis, en rejoignant d’autres joueurs (généralement 2 à 4), à la fois en mode local et en utilisant la connexion Internet. La plupart de ces titres nécessitent un abonnement à des jeux en ligne, tels que PS Plus, Xbox Live Gold ou Nintendo Switch Online, pour jouer.

Il faut dire que dans ce rapport, les jeux sont mentionnés qui concentrent une grande partie de leur plaisir sur le mode coopératifVous ne trouverez donc pas de jeux multijoueurs en ligne comme Fortnite, Apex Legends ou Fall Guys. Lorsque vous affrontez les titres suivants, vous devez prendre en compte le soutien de vos coéquipiers et la survie en groupe pour pouvoir surmonter les manches, les meilleurs scores et les défis.

Borderlands 3 – PS4, Xbox One et PC

La saga Borderlands est toujours une bonne option qui garantit des heures et des heures de plaisir coopératif. Nous souhaitons vous recommander le dernier, son troisième opus, dont vous pourrez profiter en 4K sur les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X, ainsi que sur PC, PS4 et Xbox One.

Borderlands 3 vous permet de jouer son mode principal et son multijoueur en ligne en coopération, dans des parties de 2 à 4 joueurs dans lesquelles nous devrons affronter une multitude d’ennemis, explorer la planète Pandora et profiter d’un butin important. La nouveauté est que cette fois nous n’avons pas à partager le butin, comme c’était le cas dans les tranches précédentes, mais chaque joueur aura le sien.

Il s’agit d’un looter-shooter, un jeu de tir à la première personne avec des touches de RPG dans le plus pur style Destiny, avec des tonnes d’humour, de sang-froid et de situations bizarres. N’hésitez pas et obtenez le jeu Gearbox et 2K si vous voulez vous amuser avec vos amis dans des jeux coopératifs.

Destiny 2 – PS4, Xbox One et PC

Nous continuons avec un autre looter-shooter, et ce n’est autre que Destiny 2. Le jeu de Bungie a déjà jeté les bases de son succès avec le premier titre, mais la formule multijoueur en ligne et coopérative est beaucoup plus raffinée et plus intense. De plus, il a des tonnes de DLC et d’extensions.

Destiny 2 est un jeu de tir à la première personne qui a une histoire soignée, à laquelle nous pouvons jouer en coopération, mais le point culminant est les jeux en ligne avec jusqu’à 6 joueurs.. Si Borderlands 3 était de la science-fiction post-apocalyptique, Destiny 2 est un vaste voyage futuriste à travers un grand nombre de planètes et de mondes.

Nous avons différentes races et classes (Titan, Sorcier et Chasseur), ainsi que toutes sortes d’armes, de cartes de compétences et de power-ups, et cela sans oublier l’extension New Light, qui est un jeu gratuit à part entière. En décembre, la mise à jour de nouvelle génération sera disponible pour les consoles PS5 et Xbox Series X | S, donc si vous ne l’avez pas, c’est une excellente occasion de vous en procurer.

The Division 2 – PS4, Xbox One et PC

Ce jeu Ubisoft est l’une des grandes options coopératives du catalogue console et PC, et sans aucun doute une livraison qui surpasse l’original The Division. Thème post-apocalyptique, The Division 2 nous plonge dans un New York infesté de virus, dans lequel nous devons explorer, affronter des hordes d’ennemis et sauver le monde de la désolation.

Comme Borderlands 3 et Destiny 2, il s’agit d’un tireur de butin, mais cette fois à la troisième personne. Nous devons monter les niveaux, débloquer des armes et des compétences, obtenir du butin sur la carte et coopérer avec nos compagnons à tout moment. Nous pouvons jouer au mode campagne, aux jeux en ligne ou à la soi-disant Dark Zone, dans lesquels il n’y aura aucune pitié et nous devrons arracher les récompenses aux autres équipes.

La Division 2 propose des tonnes d’heures de plaisir, encore plus avec son extension Warlords of New York. Vous pouvez obtenir le titre mis à jour pour les consoles PS5 et Xbox Series X | S de nouvelle génération, gardant ainsi la communauté des joueurs plus vivante que jamais.

Gears 5 – Xbox One et PC

Une des La meilleure option coopérative sur le marché est Gears 5, le cinquième opus de la saga exclusive de Microsoft, disponible sur Xbox One, PC et la nouvelle Xbox Series X | S. Si dans les tranches précédentes nous pouvions déjà jouer à différentes modalités avec nos amis, maintenant les possibilités se multiplient.

D’une part, nous pouvons jouer au mode campagne, qui permet jusqu’à 3 joueurs en mode coopératif. L’absence d’un quatrième joueur est due à des difficultés techniques, mais c’est un luxe de profiter du récit de Gears 5 avec nos amis, et aussi avec des capacités différentes pour chaque personnage.

Si vous préférez écraser les ennemis sans arrêt, vous avez le mode Horde classique, dont vous vous souvenez sûrement de Gears of War 2. Avec trois autres amis, en mode local ou en ligne, vous devrez surmonter des rounds infestés par Locust et d’autres ennemis. En mode en ligne, on peut jouer à Escape, qui consiste à vaincre des ennemis contre la montre dans un grand labyrinthe, tout en fuyant un gaz toxique.

GTA Online et Red Dead Online – PS4, Xbox One et PC

Le saut de Rockstar dans les mondes ouverts en ligne est évident dans GTA Online et Red Dead Online, les deux volets multijoueurs de GTA V et Red Dead Redemption 2. Que ce soit dans une grande ville ou dans le Far West, la communauté des joueurs des deux titres est exorbitant à ce jour. Vous pouvez en profiter sur PS4, Xbox One et PC, et bientôt sur les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X | S.

GTA Online nous permet de profiter d’un bac à sable avec nos amis ou n’importe qui dans le monde, et d’effectuer toutes sortes d’activités, de défis, de tâches, sans oublier les excellentes options de personnalisation. Nous pouvons avoir des courses folles, voler des banques avec notre gang, jouer à des mini-jeux, faire des chèvres dans la ville, explorer le vaste monde de GTA ensemble et bien plus encore …

De son côté, et bien que Red Dead Online ne soit pas aussi étendu que son homologue moderne, il propose également des heures et des heures de plaisir coopératif, que l’on veuille explorer le Far West, faire des courses de chevaux, remplir des contrats de chasseurs de primes, des modes de jeu très variés et tout cela en constante augmentation.

Monster Hunter World – PS4, Xbox One et PC

Un RPG d’action profond qui, dans son mode multijoueur, devient l’une des meilleures options possibles pour jouer avec des amis. Le jeu à succès de Capcom, ainsi que son extension Iceborne, peut également être joué seul, mais la capacité de faire équipe avec d’autres personnes multiplie le plaisir.

Dans Monster Hunter World nous devrons unir nos forces avec nos amis pour explorer des mondes inexplorés, vaincre des créatures gigantesques, chasser des monstres, accomplir des missions, personnaliser nos personnages avec des armes, des armures … en bref, des options infinies. Et si les modes coopératifs semblent peu nombreux, nous pouvons toujours recruter n’importe qui dans le monde pour rejoindre notre escouade de chasse.

Si les options précédentes ne vous ont pas du tout convaincu et que vous aimez le rôle, cet énorme titre Monster Hunter vous offrira des heures et des heures de plaisir avec vos amis, que ce soit sur PS4, Xbox One ou PC.

Marvel Ultimate Alliance 3 L’Ordre Noir – Nintendo Switch

Si vous possédez la console hybride Nintendo et attendiez votre moment, il est enfin arrivé. Ce jeu d’action hilarant avec des super-héros Marvel est une option fortement recommandé si vous recherchez un multijoueur coopératif différent de tout ce qui a été vu auparavant.

Nous aurons un large choix de personnages Marvel, et avec trois autres amis, nous devrons accomplir des missions, vaincre toutes sortes d’ennemis, affronter des batailles contre les super-vilains et les boss finaux, monter de niveau, débloquer des compétences et un long etcetera. Si vous avez déjà joué à d’autres jeux de la série sur des consoles portables, cette Marvel Ultimate Alliance 3 fait monter la barre, offrant de longues sessions de jeu.

Mettez-vous dans la peau de Wolverine, Captain America, Hulk. Iron Man, Nick Fury, Spider-Man et bien d’autres pour affronter l’Ordre noir et affronter une bataille épique contre Thanos, le puissant méchant de Avengers Infinity War et Avengers Endgame.

Que pensez-vous de cette liste des meilleurs jeux coopératifs en ligne? Êtes-vous déjà clair avec quel jeu distribuer du remorquage avec vos amis? Ce sont les meilleures options à apprécier en compagnie de votre console ou de votre PC, si nous parlons de modes coopératifs en ligne. Préparez vos armes et jouez en équipe … maintenant pour eux.