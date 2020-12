Sony Playstation 5 :

La semaine dernière, partie de la communauté Call of Duty: Warzone a protesté Activision sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #FreeRogan parce que l’éditeur, soi-disant, avait expulsé le streamer Rowdy Rogan, âgé de six ans. Cependant, à partir de PC Gamer, ils ont réalisé qu’il s’agissait d’un mensonge dessiné par la famille du créateur de contenu pour faire une vidéo virale, ce qu’ils ont fait, et faire en sorte que leur fils se qualifie pour rejoignez l’équipe FaZe Clan.

Comme certains d’entre vous le savent, Rogan a été banni de Warzone en streaming ce soir. L’équipe et nous essayons actuellement de gérer la situation et vous tiendrons au courant. Merci pour tout le soutien. #FreeRogan pic.twitter.com/df1B28Fa8R RowdyRogan (@RowdyRogan) 10 décembre 2020

Le streamer et le youtubeur avaient réussi à atteindre l’un des dernières étapes de la compétition des équipements sportifs électroniques susmentionnés. Lui et ses 19 concurrents avaient le défi de créer une vidéo virale. Sur la chaîne YouTube de RowdyRogan, vous pouvez voir une vidéo dans laquelle la mère explique ce que signifie «viral», et le garçon suggère de faire un montage d’une éjection du jeu.

Ainsi, la vidéo du garçon au bord des larmes sur les genoux de son père pour avoir été banni de Call of Duty: Warzone c’était une performance, ainsi que de la colère devant les caméras du père. Par conséquent, Activision, que les fans de Rowdy Rogan ont pointé sur les réseaux sociaux avec plus ou moins d’éducation selon les cas, n’a rien à voir avec cette expulsion, sur laquelle on spécule que veine motivée par la violation des conditions de service éditeur, qui empêche les mineurs de moins de 14 ans de jouer en ligne.

“Ce défi particulier était basé sur la création de contenu qui devient viral.”, explique Lee Think, chef de Faze Clan, à PC Gamer. “Ce que les finalistes choisissent de faire avec cette tâche et la manière dont ils abordent chaque défi est également évaluée, pas seulement des résultats quantitatifs. Un vaste défi est plus emblématique de ce que serait leur expérience FaZe car l’un de nos objectifs est de soutenir la vision des carrières individuelles de nos talents. “

Warzone a reçu la saison 1 de Black Ops Cold War cette semaine

Quant à Call of Duty: Warzone lui-même, la bataille royale gratuite d’Activision et d’Infinity Ward a récemment reçu sa saison 1 avec de multiples nouvelles fonctionnalités et une passe de combat avec des armes indiennes.