Sony Playstation 5 :

Comme vous le savez bien, le lancement de Cyberpunk 2077 en Espagne et dans le reste du monde n’aurait guère pu être plus cahoteux et les joueurs rencontrent toutes sortes de problèmes qui, dans une plus ou moins grande mesure, affectent leur expérience et leur plaisir du jeu. Ces inconvénients se présentent à la fois sous la forme de conversions discutables pour PS4 et Xbox One et dans la myriade d’erreurs de programmation qui affectent toutes les versions du jeu.

# Cyberbug2077, tendance Twitter

J’ai besoin d’aide avec ce patron # Cyberbug2077 pic.twitter.com/HZq6u2hSbh— ɥʇolS (@AlvaroDrown) 10 décembre 2020

Ces bugs incluent des choses qui vont des textures qui ne se chargent pas, des parties “intimes” qui apparaissent à travers des vêtements et des personnages ou des objets qui passent à travers des éléments de la scène à d’autres beaucoup plus graves que peut bloquer notre progression et avancer dans une mission, pour ne citer que quelques exemples.

Le hamburger qui ne grossit pas # Cyberbug2077 pic.twitter.com/psAyGB0kdp— TimeLady Suu (@SuuRiddle) 12 décembre 2020

Comme cela arrive souvent dans ces cas sur Internet et en raison de la nature absurde et surréaliste de nombre de ces erreurs, Les joueurs n’ont pas tardé à le prendre avec un certain humour (certains pas tellement) et à créer toutes sortes de mèmes, transformant même le hashtag # Cyberbug2077 en une tendance Twitter. Évidemment, c’est la balise qu’ils utilisent pour partager avec le reste du monde les bogues qu’ils trouvent, vous pouvez donc tout attendre de ceux qui publient uniquement un clip vidéo ou une image à ceux qui en profitent pour le libérer. à vos frustrations face à l’état actuel du jeu.

Nouveautés de CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 est le nouveau RPG d’action furtif de CD Projekt RED et il est maintenant disponible sur PC, PS4 et Xbox One. De plus, l’année prochaine, il arrivera également sur PS5 et Xbox Series X / S avec une version native pour ces consoles. Si vous voulez en savoir plus, nous vous recommandons de jeter un œil à notre analyse et au guide complet que nous avons sur Vandal.