Capcom est dans une position idéale, après les précommandes à succès de Monster Hunter World, Iceborne, Resident Evil 3 Remake et Monster Hunter Rise.

Ce n’est pas un secret que Capcom vivait quelques années compliquées avant de lancer des jeux à succès tels que Monster Hunter World ou Resident Evil 7, mais heureusement, il a retrouvé sa splendeur et est en pleine forme financière pour le nouvel exercice, qui commence en Avril de ce 2021.

Le motif? Eh bien, en gros, ce Monster Hunter World suit des ventes spectaculaires pour PS4, Xbox One et PC, grâce à l’expansion IceborneSans parler des nombreuses précommandes pour l’imminent Monster Hunter World Rise, qui fera ses débuts sur Nintendo Switch sur 26 mars. Mais il y a plus …

Et c’est que, bien que Resident Evil 3 Remake n’ait pas obtenu le succès des ventes de Resident Evil 2 Remake, il a contribué à la bonne situation financière de Capcom avec ses 3 millions d’exemplaires vendus. L’assemblée générale de la société prévoit de clôturer cet exercice avec certains plus que de bons résultats.

Spécifique, Capcom prévoit de terminer cet exercice (31 mars) avec des ventes nettes qui signifient 889 millions de dollars du revenu, 8,2% de plus que l’année précédente, et une disposition nette de 203 millions, Qu’est-ce qu’un 16,7% plus élevé qu’elle ne l’était à la fin de l’exercice précédent.

” Nous avons vu un soutien solide avec le nouveau titre Resident Evil 3ainsi que la croissance continue des titres de catalogue à marge élevée avec de longs cycles de vente, tels que Monster Hunter World: Iceborne, qui a été lancé l’année fiscale précédente ”, explique le dernier rapport par Capcom.

Les bonnes ventes de Monster Hunter World Iceborne et Resident Evil 3 permettent à Capcom affronter la nouvelle année fiscale avec optimisme, qui prélude au lancement de Monster Hunter Rise. Nous ne pouvons pas non plus oublier Village de Resident Evil 8, qui arrivera cette année sur consoles et PC.

Il y a quelques mois, Capcom a annoncé que Monster Hunter World dépassait les 16 millions d’exemplaires vendus, ce qui, avec le près de 5 millions d’Iceborne faire un total de plus de 21 millions de jeux vendus. On s’attend à ce que Monster Hunter Rise for Switch répète le succès de ces versements.

” En plus, Précommandes de Monster Hunter Rise, un nouveau titre majeur dont la sortie est prévue en mars de cette année, a pris un bon départ. Pris ensemble, cela nous a amenés à nous attendre à ce que ce projet dépasse nos attentes. ”

Quant à Resident Evil, nous sommes très conscients de la vitrine Resident Evil ce soir (à 23h). À ce jour, Resident Evil 7 reste le best-seller de la série, avec près de 8 millions d’exemplaires, et le suit de très près Resident Evil 2 Remake avec 7,2 millions.

Source: VideoGamesChronicle