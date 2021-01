Sony Playstation 5 :

Jusqu’au 19 janvier sont disponibles Promo de janvier sur le PlayStation Store, la boutique numérique de PS4 et PS5 dans lequel on peut trouver des centaines de jeux avec des remises importantes, des plus grands classiques PlayStation aux versions les plus récentes, et cela dans le cas de Playstation 5, La nouvelle console de Sony lancée en novembre dernier, supposons leurs premiers jeux à prix réduit, trouvant des titres aussi intéressants abaissés comme FIFA 21, Call of Duty: Guerre froide Black Ops ou Assassin’s Creed Valhalla. Maintenant que nous sommes encore à temps pour acheter les derniers cadeaux des rois, ici nous pouvons trouver des jeux pour tous les goûts à un meilleur prix que jamais, qui peut être un cadeau parfait pour clôturer ce Noël.

Dans le lien que nous vous laissons ci-dessous, vous pouvez consulter toutes les offres, mais nous avons fait une sélection de certaines des meilleures offres sur les jeux PS5. Nous vous rappelons le facilité et sécurité des achats sur le PlayStation Store, soit en acquérant directement chaque jeu à partir de la console elle-même ou d’un navigateur Web, et en étant capable d’utiliser le Cartes prépayées PSN avec des soldes différents, que vous pouvez acheter dans les magasins habituels et qui sont un cadeau parfait avec lequel vous ne vous tromperez jamais.

Toutes les soldes de janvier sur le PlayStation Store

FIFA 21 Edition Beckham pour 34,29 (avant 69,99)

Le grand jeu de football d’EA Sports est disponible sur la nouvelle console Sony avec un section graphique spectaculaire entièrement rénovée et profiter des fonctions de DualSense, le nouveau contrôleur, avec des caractéristiques aussi frappantes que de ressentir la fatigue des joueurs dans les déclencheurs adaptatifs. Avec toutes les compétitions, équipes et joueurs auxquels nous sommes habitués, le match de football le plus complet du marché est un incontournable pour tout amateur de ce sport. Cette offre prend fin le 8 janvier.

FIFA 21 Beckham Edition sur le PS Store

Call of Duty: Black Ops Cold War pour 54,69 (au lieu de 74,99)

La saga d’action la plus populaire de l’histoire du jeu vidéo revient pour une autre année avec un shooter très complet, qui inclus une histoire solo spectaculaire, un mode multijoueur compétitif stimulant et un mode Zombies hilarant, et cela aussi avec cette édition est publié pour la première fois sur PS5, pour avoir de meilleurs graphismes que jamais, un mode 120fps et profiter de les fonctions du DualSense, sentir entre vos mains chaque arme d’une manière complètement différente, étant une caractéristique très surprenante. Cette offre prend fin le 5 janvier.

Call of Duty: Black Ops Cold War sur PS Store

Assassin’s Creed Valhalla pour 48,99 (au lieu de 69,99)

La saga populaire de aventures d’action en monde ouvert d’Ubisoft revient avec une livraison spectaculaire dans l’Angleterre du IXe siècle, nous mettant cette fois dans la peau de un viking avec son armée, dans un RPG gigantesque avec un cadre fabuleux. Soit avec action directe ou furtive, nous devrons conquérir la vaste carte de la Grande-Bretagne dans l’un des mondes ouverts les plus colorés qui aient jamais été créés, et que sur PS5 grâce à sa grande puissance on peut profiter à 60fps. Cette offre prend fin le 8 janvier.

Assassin’s Creed Valhalla PS4 et PS5 sur PS Store

Watch Dogs: Legion pour 41,99 (au lieu de 69,99)

Une autre grande aventure d’action en monde ouvert est Watch Dogs: Légion, un jeu qui nous mène à un recréation très soignée de Londres dans un avenir très proche, devant mener une rébellion contre le pouvoir oppressif avec la particularité que nous pouvons contrôler n’importe quel personnage de la ville si nous l’avons déjà recruté pour notre groupe. Ainsi, par action directe ou furtive, et toujours en utilisant des compétences de piratage, nous avons l’un des bacs à sable les plus surprenants, depuis chaque PNJ a ses propres capacités, pouvoir recruter pour notre cause tout citoyen de Londres, d’un jeune informaticien, à un chauffeur de taxi d’âge moyen ou à une femme âgée, étant une proposition très fraîche et originale, et que a fière allure sur PS5 grâce aux effets d’éclairage par lancer de rayons. Cette offre prend fin le 8 janvier.

Watch Dogs: Legion sur le PS Store

Borderlands 3 pour 19,59 (au lieu de 69,99)

L’un des jeux de tir les plus amusants que vous puissiez trouver pour profiter avec des amis est Borderlands 3, et dans sa version de PS5, il a été mis à jour pour offrir graphiques à 4K et 60fps de toutes ses manières. Nous avons donc une aventure de action hilarante, chargée d’humour, avec des milliers d’armes, beaucoup de missions, des personnages excentriques et finalement un jeu de tir pour se divertir pendant de nombreuses heures, et que brille surtout si on y joue en compagnie, soit via Internet, soit depuis la console elle-même. Cette offre prend fin le 8 janvier.

Borderlands 3 sur le PS Store

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition pour 8,99 (au lieu de 29,99)

Un des jeux Le multijoueur le plus acclamé de ces dernières années est Siège de Rainbow SixAction d’équipe tactique, tendue, amusante et spectaculaire, étant le meilleur que vous puissiez trouver pour jouer avec des amis. Bien qu’il soit avec nous depuis de nombreuses années, Rainbow Six Siege n’a cessé d’être mis à jour depuis son lancement avec de nouvelles cartes et personnages, étant aujourd’hui un jeu très complet, qui dans cette version comprend 16 opérateurs supplémentaires à partir des années 1 et 2, et cela est aussi devenu beau avec l’arrivée de PS5, avec graphiques en 4K et 120fps. Cette offre prend fin le 8 janvier.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition en magasin

Godfall Standard Edition pour 59,99 (au lieu de 79,99)

L’un des jeux de lancement exclusifs PS5 était Godfall, un original hack and slash looter, dans lequel dans des combats de mêlée intenses et difficiles, nous devons nous doter d’un équipement de plus en plus performant pour affronter des rivaux aussi redoutables. En exclusivité sur PS5 sur consoles, il offre une section graphique très frappante, ainsi qu’une excellente utilisation du DualSense, ressentant entre nos mains toute la tension du combat à l’épée vibrant. Cette offre prend fin le 19 janvier.

Godfall Standard Edition sur le PS Store