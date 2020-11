Sony Playstation 5 :

La PS5 est déjà sur le marché, ainsi que de grands jeux comme Demon’s Souls Remake ou Spider-Man Miles Morales. Cependant, la console comporte quelques petites erreurs qui pèsent sur l’expérience de certains joueurs, mais avec ce guide nous expliquons quelles sont les plus courantes et leurs solutions correspondantes …

La PlayStation de nouvelle génération a frappé la communauté des joueurs avec force, générant des attentes élevées. La PS5 est sur les lèvres de tous les gamers, grâce à des manœuvres comme l’annonce de Sony avec des youtubeurs, des athlètes et des Espagnols célèbres, provoquant des effondrements sur les sites de réservation comme GAME.

Nous vous avons déjà dit quelques secrets et astuces que la PS5 cache, les options de configuration recommandées, les codes d’erreur les plus courants ou les fonctions que vous ne connaissiez peut-être pas sur la console Sony. Malheureusement, comme c’est souvent le cas dans les premiers jours d’une console en vente, certains utilisateurs signalent des problèmes et des bugs présents sur PS5. Bien sûr, pensez à mettre à jour votre console avec la dernière version disponible.

Mais n’ayez crainte, car avec ce guide, nous allons vous expliquer quels sont les plus courants, ainsi que leur solution pour pouvoir vivre une expérience formidable avec PlayStation 5. Vous avez déjà lu des nouvelles sur les problèmes avec les disques physiques ou avec la file d’attente de téléchargement dans PS5, mais ici nous l’expliquons plus en détail.

Nous vous disons quelles sont les caractéristiques des premiers téléviseurs “ Ready for PS5 ” et si le sceau Sony Bravia sert vraiment à tirer parti de la PlayStation 5.

Nous vous rappelons que la PS5 a été mise en vente le 19 novembre, avec deux modèles possibles: la PS5 standard, qui comprend un lecteur de disque et coûte 499 euros, et la PS5 Digital, sans lecteur et au prix de 399 euros. Vous pouvez lire notre examen de la console PlayStation de nouvelle génération.

Télécharger les problèmes de file d’attente

Il s’agit de l’un des premiers bogues PS5 les plus courants, mais Sony a déjà donné une solution à ce sujet. Nous allons par parties. L’ère numérique dans laquelle nous vivons a fait des jeux numériques un format largement utilisé par les joueurs. Dans le cas de la PS5 standard, nous pouvons choisir, mais dans PS5 Digital, nous ne pouvons lire que les titres que nous téléchargeons sur le PS Store, étant impossible de lire des disques physiques.

Le problème est que de nombreux utilisateurs signalent que lors du téléchargement de plusieurs jeux PS5 ou PS4, ils s’accumulent dans la file d’attente de téléchargement et l’opération n’est pas terminée. Ces données restent dans les limbes, sans reprendre le téléchargement, ni annuler, ou dans certains cas toujours donner une erreur de téléchargement non terminé.

Sony a déjà fourni une solution à ce problème, même si ce n’est peut-être pas la plus correcte. En attendant la publication d’une mise à jour corrigeant cette erreur sur PS5, le seul moyen de la corriger est de faire une réinitialisation du système. En d’autres termes, réinitialiser votre PS5 à ses paramètres d’usine, ce qui nous fera perdre les données stockées dans la mémoire interne de la console.

La PlayStation 5 et la Xbox Series X valent-elles la peine d’être achetées le même jour de lancement? Nous essayons de répondre en analysant la première de ses sœurs aînées.

Pour ce faire, nous devons aller dans Paramètres / Système et sélectionner «Logiciel système». Ensuite, vous devez accéder aux ” Options de réinitialisation ” puis cliquer sur ” Réinitialiser la console ”. PS5 reviendra à ses valeurs et paramètres initiaux et cette erreur de file d’attente de téléchargement devrait disparaître. Votre progression de jeu ne sera pas perdue, mais vous devrez les réinstaller.

Problème de transfert de données depuis PS4

Si vous aviez déjà une PS4 avant d’acheter une PS5, vous voudrez sûrement transférer vos jeux, applications et données d’une console à l’autre. Une autre alternative est de retélécharger vos jeux depuis votre compte sur PS5, mais la plus courante est d’utiliser le transfert réseau. De cette manière, vous pouvez transférer vos données de PS4 vers PS5 de manière simple et plus ou moins rapide (en fonction de votre connexion).

Pour cela, nous devons connectez un câble réseau aux deux consoles ou transférez via WiFi. Et à partir de là, l’un des problèmes PS5 les plus courants, qui a à voir avec la vitesse à laquelle ces données PS4 sont transmises. De nombreux utilisateurs rapportent que le temps d’attente est excessivement long ou que leur console PS5 s’est simplement arrêtée ou est passée en mode veille indéfiniment.

La solution de Sony à ce problème est d’utiliser le transfert WiFi et de vérifier notre connexion Internet ainsi que le routeur que nous avons à la maison. Si le problème persiste malgré l’abandon du câble réseau, il est recommandé d’utiliser l’option pour réinitialiser la PS5. Une mise à jour à venir devrait corriger ce bogue sur PlayStation 5.

Certains jeux utilisent la version PS4

Ce problème est lié au grand nombre de jeux intergénérationnels qui sortent ces semaines-ci. Par exemple, des titres comme Call of Duty Black Ops Cold War ou Assassin’s Creed Valhalla sont mis en vente avec des versions sur PS4 et PS5, et il se peut que nous jouions à la version PS4 sur notre PlayStation 5, alors soyez prudent …

Normalement, ce cas se produit lorsque nous achetons le package complet d’un jeu, qui comprend les deux versions (PS4 et PS5) pour les utilisateurs qui ont une console ou une autre. Les deux versions sont installées sur PS5 et le système devrait sélectionner la version de nouvelle génération par défaut … mais ce n’est pas toujours le cas, comme cela est arrivé à certains joueurs avec Call of Duty Black Ops Cold War.

La solution est simple et Activision lui-même a publié comment résoudre ce problème dans son dernier jeu Call of Duty. TNous devons aller à l’icône du jeu dans le menu des jeux PS5 et appuyer sur le bouton d’options (ou les trois points à côté de l’icône). À partir de là, nous pouvons sélectionner la version à laquelle nous voulons jouer et la marquer par défaut. Il se peut que la version PS4 soit celle sélectionnée.

PS5 plante en mode veille

Ce n’est pas pour rien que nous avons publié un petit guide sur la façon de désactiver le mode veille de la PS5, et c’est que, bien que ce soit une fonction très utile, elle provoque de nombreuses erreurs et problèmes dans la console Sony.

Ce mode veille nous permet de laisser la PS5 allumée pour télécharger des jeux, transférer des données ou charger le contrôleur DualSense pendant que nous dormons ou que nous sommes loin de chez nous, et cela représente également une économie d’énergie significative. Mais … les utilisateurs rapportent que leur console se bloque lorsqu’elle entre dans ce mode et ne réagit pas. Que pouvons-nous y faire?

Eh bien, en gros, désactivez le mode veille PS5. Sony étudie ce problème et le résoudra avec une mise à jour, mais en attendant recommande de ne pas utiliser cette fonction sur la console, pour éviter d’éventuels problèmes.

Pour ce faire, nous devons aller dans Paramètres / Économie d’énergie et sélectionner l’option “ Heure d’activation du mode veille ”, puis désactiver ce mode depuis votre console. Cela évitera des risques inutiles jusqu’à ce que Sony corrige formellement ce problème PS5.

Quelle est la grande différence entre PlayStation 5 et PlayStation 4? Nous essayons de répondre à cette question que tant de dilemmes posent aux utilisateurs.

Ce guide de dépannage PS5 vous a-t-il été utile? Pour le moment, ce sont les pannes les plus courantes rencontrées par la console Sony, voici donc quelques solutions pour éviter d’être l’une de celles affectées. Nous attendrons une mise à jour pour corriger ces erreurs.