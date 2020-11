Sony Playstation 5 :

Cette semaine, nous passons en revue les prochaines adaptations littéraires qui arriveront sur Netflix sous forme de séries ou de films au cours des prochains mois et qu’elles promettent.

La plateforme est engagée dans de nombreuses séries et films qui auront leur origine dans des romans, des nouvelles, des bandes dessinées et des mangas. Beaucoup d’entre eux nous avons eu le plaisir de les lire et pour cette raison nous aimerions revoir les meilleures adaptations littéraires à venir sur Netflix dans les mois à venir.

Nous avons eu plusieurs exemples au cours de l’année de succès notables tels que Unorthodox, Lady’s Gambit ou les favoris de Midas, ainsi que des films comme Enola Holmes, qui aspire à être le premier épisode d’une saga de films de jeunesse en ligne avec les romans de Nancy Springer qui aussi vous pouvez en profiter dans sa version bande dessinée par la main de Serena Blasco.

Qu’est-ce qui va venir? En plus des deuxièmes saisons de Memories of Idhún et Valeria, que l’on attend déjà en 2021, une bonne poignée de nouvelles adaptations, dont Nous étions des chansons, une autre adaptation d’une œuvre d’Elisabet Benavent.

Avant la fin de l’année, nous apprécierons le film Midnight Sky, réalisé par et avec George Clooney, et la série de huit épisodes The Disorder You Leave, avec Inma Cuesta et Bárbara Lennie en tête du casting.

Et, quant à l’actualité, on attend avec impatience la nouvelle version de Lupin avec Omar Sy en tête d’affiche et la version série de “The innocent” avec Mario Casas, Aura Garrido et Alexandra Jiménez sous les ordres d’Oriol Paulo.

A cela il faut ajouter deux titres très différents les uns des autres et qui ciblent des publics disparates comme Jupiter’s Legacy, qui s’inspire de la bande dessinée de Mark Millar et The Bridgertons qui aspire à éblouir les amateurs de “feuilletons vintage” et Il est endossé par le créateur de Grey’s Anatomy et le scénariste avec qui il a développé son spin-off Sans rendez-vous.

Avec ces osiers, nous vous proposons déjà quelques bonnes recommandations littéraires afin que vous puissiez vous rattraper avant que la série ou les films n’arrivent sur Netflix. Vous savez déjà quoi demander aux rois si vous avez été bon … Lire!