Les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 au format physique et ont demandé un retour à CD Projekt Red ils reçoivent acheter des remboursements sans que la société polonaise ne demande le jeu. Le 14 décembre, CD Projekt s’est excusé pour l’état du jeu en PS4 et Xbox One et j’autorise les retours des éditions numériques et des éditions physiques. Dans le cas du jeu sur disque, les personnes intéressées par le remboursement devaient envoyer un email le demandant avant le 21 décembre 2020. Selon Vice Games, plusieurs utilisateurs ont reçu un revenu du montant total de la éditions standard et collector sans réponse, même si le formulaire de processus de remboursement indiquait qu’ils devraient renvoyer le jeu à l’entreprise.

L’un des acteurs avec lesquels les médias nord-américains se sont entretenus a reçu 271,10 $ US de CD Projekt devient PayPal comme remboursement de l’édition collector (Cela coûte 250 $, mais le supplément provient des taxes). Ce joueur n’a pas eu à renvoyer le titre, donc garder le jeu, la figurine et autres extras cela inclut cette édition.

D’autres acheteurs disent avoir eu la même chance. En fait, l’un d’eux a acheté un code numérique dans un magasin physique; Bien que vous puissiez penser que ce magasin, le PlayStation Store ou le Microsoft Store est responsable du retour du montant, c’était le Étude polonaise qui a effectué le remboursement à un joueur qui vous avez toujours le jeu sur votre compte. En plus du remboursement du montant, CD Projekt a offert à ces clients la possibilité de échangez votre copie de PS4 ou Xbox One contre un PC.

Dans le processus de demande de remboursement, CD Projekt a envoyé un formulaire aux clients où ils devaient écrire un “numéro de ticket unique” que les joueurs ont noté, en prendre une photo et l’envoyer par e-mail à la société polonaise. Ce numéro devrait être plus tard écrit sur une preuve d’achat: “un reçu, un e-mail de confirmation de commande ou un relevé de carte bancaire”.

Les versions PS4 et Xbox One recevront des correctifs de mise à niveau dans les semaines à venir

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre sur PC, PS4 et Xbox One, bien qu’il ne puisse pas être acheté pour le moment sur le PlayStation Store. Marcin Iwinski, directeur exécutif et co-fondateur de l’étude, a assuré qu’en une mise à jour sera publiée dans les prochains jours pour améliorer le performances de jeu sur consoles, et en février un autre patch sera publié avec le même objectif. Tout au long de l’année, ils arriveront mises à jour de contenu gratuites, et dans la seconde moitié de 2021, le version pour PS5 et Xbox Series X / S (gratuit pour ceux qui ont le jeu sur les consoles actuelles).