Les joueurs qui sauvegardent ou fabriquent beaucoup d’objets feraient mieux d’arrêter de le faire.

Le drame pour les utilisateurs de Cyberpunk 2077 semble ne jamais se terminer, ou du moins ne leur laisse pas de répit. Loin de là, beaucoup ne peuvent pas encore jouer tranquillement sans subir des bugs, des erreurs ou des fermetures inattendues et même soudaines du titre, maintenant ils ont été rejoints par cela problème de sauvegarde des fichiers.

Et c’est que tout a son origine dans les forums officiels de CD Projekt, puisque les fichiers de sauvegarde posent des problèmes lorsqu’ils atteignent un certain poids en Mo. Comme ils commentent Reddit, sur PC, il y a un problème car ce poids augmente et cela devient un problème mineur au début, avec des temps de chargement excessivement élevés, mais cela finit par causer un corruption de données atteignant 8 Mo et le jeu ne peut plus être chargé.

“Si vous dépassez 6 Mo dans votre fichier de sauvegarde, le jeu prendra 30 secondes à une minute pour se charger. Plus de 8 Mo le rendra corrompu et incapable de se charger”, a-t-il déclaré sur Reddit. De nombreux utilisateurs ont signalé sur les forums que lors du chargement du message “enregistrer les données endommagées et ne peuvent pas être chargées” sautait. Ce que au début ça ressemblait à un bug, c’est en fait une erreur de jeu lorsque le fichier de sauvegarde dépasse ces Mo en poids.

Apparemment, tout cela vient de la fabrication de matériaux, ce que les joueurs font pour gagner de l’argent et pouvoir acheter des voitures et autres objets. “Mon fichier de jeu est à 7,93 Mo, le chargement prend presque une minute, s’il dépasse 8 Mo, il est corrompu et le jeu ne peut pas être chargé. La création d’objets accélère ce problème si vous le faites beaucoup et très Suivant”. Les forums officiels de CD Projekt étaient remplis d’utilisateurs, à la fois vétérans et nouveaux venus, pour un problème qui semble s’être généralisé.

Pour l’instant, le CDPR a répondu à cela via GOG, mais ce n’est pas du tout optimiste. “La sauvegarde est corrompue et ne peut pas être récupérée. Veuillez utiliser un ancien fichier de sauvegarde et continuer à jouer en essayant de garder les éléments et les matériaux bas”, commentent-ils. “La limite de taille de fichier peut être augmentée dans les futurs correctifs, mais ceux qui sont corrompus le resteront.”

Pour l’instant, il n’y a pas plus de détails à ce sujet, mais un autre utilisateur de Reddit commente que cela s’est également produit dans The Witcher 2.