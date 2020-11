Sony Playstation 5 :

Profitant de la ruée vers les soldes du Black Friday, en Vapeur ce qu’on appelle le ventes d’automne. En fin de compte, cela revient au même: une série de remises sur jeux numériques pour pc dans une promotion qui a commencé aujourd’hui et durera jusqu’à la semaine prochaine, se terminant mardi 1er décembre à 19 h 00 (Temps péninsulaire espagnol).

Si nous accédons à la section des soldes d’automne de Steam, nous verrons que parmi toutes les offres, il y a plusieurs catégories exceptionnelles, la première étant précisément celle-ci: remises en vedette. On y trouve des jeux à prix réduit tels que Star Wars Jedi: Fallen Order (19,99), Dragon Ball Z Kakarot (23,99), Marvels Avengers (29,99) ou No Man’s Sky (27,49), ainsi que des titres indépendants tels que The Long Dark (8.49), Getting Over It (4.89) ou Cuphead (14.99).

Aujourd’hui, nous trouvons également réduit trois jeux qui ont été très pertinents cette année: Fall Guys: Ultimate Knockout (15,99), Destiny 2: Shadowkeep (12,49) et Les Sims 4 (4,79)

Et c’est que, comme d’habitude, Les offres Steam peuvent changer tous les jours et aussi un jeu a été ajouté pour gamifier la promotion donnant des récompenses pour les achats. Le vote du Prix ​​Steam 2020, dont les gagnants seront annoncés le 3 janvier à 19h00 (heure de la péninsule espagnole).

Réductions organisées par genre

La nouveauté cette année est qu’il y a des ventes organisées par genre, comme plateformes, où nous pouvons trouver des œuvres à prix réduit telles que Spelunky 2 (15.11), Katana Zero (7.49), Little Nightmares (3.99) ou Spyro Reignited Trilogy (19.99). Si vous aimez plus les jeux monde ouvert Vous pouvez vous rendre dans cette section des soldes d’automne de Steam pour trouver des titres tels que FarCry 5 (11,99), Batman: Arkham Knight (4,99), SCUM (14,99) ou Echo (21,24).

Ceux qui recherchent quelque chose de plus que rôle Vous pouvez le trouver dans sa section dédiée, où il y a des réductions sur des titres tels que The Witcher 3: Wild Hunt (8,99), Kingdom Come Deliverance (14,99), Pillars of Eternity (6,99) ou Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered (14,99). Il y a aussi une section pour le rôle du monde ouvert où l’on trouve des jeux comme My Time at Portia (10.19) ou Medieval Dynasty (19.99). Il va sans dire que beaucoup de ces jeux sont présents dans différentes sections et qu’il y a toujours la possibilité d’explorer pour trouver les jeux qui peuvent nous intéresser le plus selon nos goûts.