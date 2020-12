Sony Playstation 5 :

Depuis le lancement de PS5 et Xbox Series X / S les deux consoles de nouvelle génération ont eu problèmes de stock, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espagne, ce qui a poussé de nombreuses personnes à se lancer pour acheter des machines uniquement pour les revendre à un prix beaucoup plus élevé que ce qui est habituellement vendu officiellement. Une étude récemment publiée garantit que plus de 60000 consoles de nouvelle génération ont déjà été vendues sur eBay uniquement.

Michael Driscoll, ingénieur de données, a été mandaté pour réaliser et publier cette analyse sur la revente de PS5 et Xbox Series X / S; a apparemment créé un script qui vous permet d’obtenir le les données de toutes les consoles de nouvelle génération publiées sur eBay depuis leur date de lancement respective jusqu’au 1er décembre. Ainsi, il a réussi à estimer le fonctionnement de la spéculation lors de la première des deux appareils.

28 millions de dollars de bénéfices pour spéculer sur les consoles de nouvelle génération

Les données générales nous laissent avec un paysage étonnant: les spéculateurs ont réussi à un bénéfice total de 28 millions de dollars lors de la revente de consoles PS5 et Xbox Series X / S au-dessus de leur prix officiel. Voici les montants de revente estimés par Driscoll dans leur étude:

PS5 Standard Edition – 25642 unités Xbox Series X – 22932 unités PS5 Digital Edition – 7322 unités Xbox Series S – 6863 unités

Un autre fait intéressant est le prix médian pour laquelle chacune des consoles est généralement vendue. Dans le cas de PS5, l’édition standard atteint 1 021 $ à la revente en tant que prix médian, alors que l’édition numérique est généralement vendue 937 $. Gardez à l’esprit que ces consoles sont officiellement vendues pour 499 $ et 399 $ respectivement.

D’autre part, les nouvelles consoles de Microsoft atteignent des prix de revente moyens de 865 $ pour Xbox Series X et 499 $ pour Xbox Series S. Les prix officiels des deux consoles sont respectivement de 499 et 299 dollars. Les consoles de Sony ont généré 19 millions de dollars de bénéfices de revente, tandis que celles de Microsoft ont généré 9 millions de dollars de bénéfices.