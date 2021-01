Sony Playstation 5 :

The Last of Us Part II est devenu le jeu le plus voté par les utilisateurs de Metacritic, obtenant un total de 10 194 points. Le titre de Le chien méchantexclusif à PlayStation 4, remportant ainsi le titre de meilleur jeu de l’année 2020 pour cette communauté. La suite des aventures d’Ellie a également remporté ce prix au Fun and Serious Game Festival de Bilbao. En deuxième position, on retrouve Ghost of Tsushima (2079 points), tandis que la troisième position est occupée par Cyberpunk 2077 (1691 points).

The Last of Us Part 2, meilleur jeu de l’année 2020 en Metacritic

Comme indiqué par le portail de critique lui-même, Le dernier d’entre nous, partie 2 a gagné par un glissement de terrain. Il est en tête avec 10 194 points, s’éloignant complètement de 2079 points de Fantôme de tsushima et des 1691 points de Cyberpunk 2077. Il est à noter que Metacritic ne se base pas ici sur les scores des critiques, mais sur les scores des utilisateurs. De même, ils soulignent que The Last of Us Part 2 est en deuxième position avec une note moyenne de 93/100. La première place dans cette catégorie a été pour la personne 5 (95/100), bien qu’avec les votes des utilisateurs, elle ait été en 13 position.

“Et oui, Vous aurez remarqué que Cyberpunk 2077 a réussi à se placer à la troisième place avec les votes de nos utilisateurs “, il continue de pointer vers le portail.”Nous supposerons que tous ces votes étaient pour l’édition PC du jeuEn fait, le titre CD Projekt RED a atteint un score de 86/100 sur PC, tandis que sur PS4 et Xbox One, il a respectivement 56/100 et 61/100. Les versions console ont été les plus élevées. affectées en termes de bugs et de performances.

Le monde post-apocalyptique de Naughty Dog impressionne les utilisateurs de Metacritic

Dans le top 10, nous avons également découvert le primé Hadès (1510 points), qui presque arraché le travail à Cyberpunk 2077. Ils sont suivis par Doom Eternal (1062 points), Final Fantasy VII Remake (1044 points), Demon’s Souls (818 points), Animal Crossing: New Horizons (701 points), Ori and the Will of the Wisps (694 points) et Marvel’s Spider- Homme: Miles Morales (615 points).

Les fans de The Last of Us Part 2, quant à eux, attendent profitez du titre sur la console nouvelle génération de Sony. Récemment, un magasin a fait référence à la mise à jour du jeu pour PS5, mais ni la société ni le studio de développement ne l’ont commenté. “Le jeu le plus ambitieux et le plus choquant de Naughty Dog avec lequel il se surpasse à nouveau. Une aventure d’action incroyable avec une histoire aussi déchirante qu’inoubliable », écrivons-nous dans notre analyse du jeu.