Sony Playstation 5 :

La PS5 est déjà en vente (bien qu’en Espagne, il soit difficile de le trouver) et de nombreux utilisateurs ont déjà une console de nouvelle génération à la maison; C’est pourquoi Internet a commencé à apparaître premières machines personnalisées Profitant du fait que les caches latéraux peuvent être retirés facilement: il y a quelques semaines, nous avions déjà mentionné que certains joueurs peignaient leur PS5, mais maintenant d’autres utilisateurs ont concentré leur créativité dessus logo playstation console.

C’est le cas de Jeu Reaper 187, un utilisateur de Twitter qui a partagé dans ledit réseau social la personnalisation du logo PS5 qu’il a faite récemment: il s’agit d’une réinterprétation du création de logo PlayStation classique, celle que l’on voit dès que l’on allume la première console de l’entreprise. Cette personne a inséré une feuille de plastique découpée au laser à l’arrière du logo pour donner l’impression que la PS5 maintient que touche rétro.

Ennuyé. J’ai décidé de rehausser ma # PS5 avec des incrustations en plastique découpées au laser dans un retour aux couleurs du logo OG. pic.twitter.com/NtNidgRsHr – Game Reaper 187 ❌️🅿️ (@ GameReaper187) 27 novembre 2020

Du design classique au logo rétroéclairé

Un autre utilisateur, cette fois de Reddit, a posté la photo de sa PS5 personnalisée. Contrairement à la précédente, cette personne a opté pour une finition plus sobre, dans la lignée de la console d'origine, bien que ajouter une touche de lumière au logo. Selon l'article, ce type de personnalisation est très facile à faire: vous avez simplement utilisé un panneau lumineux coupé à la taille du logo et collé derrière le boîtier, en le connectant à l'un des ports USB de la console elle-même. Le résultat, comme vous pouvez le voir ci-dessous ces lignes, est simple et élégant.

Logo Playstation PS5 rétroéclairé de r / PS5

Pour le moment, la PS5 n’est disponible qu’en blanc, bien que la facilité avec laquelle ses couvercles latéraux sont retirés suggère que la société vendra des panneaux personnalisables de différentes couleurs. Pour le moment, Sony n’a rien commenté à ce sujet et ce que nous avons le plus proche est le projet non officiel de vente d’assiettes personnalisées que l’entreprise a d’abord forcé de fermer puis est revenue avec un autre nom pour une campagne de financement participatif.