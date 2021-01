Sony Playstation 5 :

Il ESRB, l’organisme nord-américain de classification des jeux vidéo, a enregistré l’édition console de RUST. La version pour Xbox One et PlayStation 4 du jeu de survie a été annoncé avec une date de sortie estimée pour 2020 au X019, l’événement dédié Xbox qui s’est tenu en novembre 2019 à Londres. Cependant, l’éditeur Double onze a expliqué en décembre dernier que le lancement est reporté au moins 2021.

Rust est noté «M» pour «Mature» dans le registre ESRB (l’équivalent de +18 du PEGI européen) et il est souligné que les utilisateurs peuvent interagir avec d’autres joueurs et effectuer achats en jeu. “Il s’agit d’un jeu de survie multijoueur à la première personne dans lequel les joueurs s’affrontent pour survivre dans un environnement hostile”, lit-on dans le résumé du classement, où les joueurs sont répertoriés. “grand jet de sang” lors de l’attaque d’ennemis humains et animaux, le “tir réaliste” et la possibilité que “lorsque des ennemis humains sont tués, ils peuvent recueillir leurs parties du corps pour cuisiner“.

Port PC vers console et télétravail sont des défis pour Facepunch Studios

Double Eleven, l’éditeur britannique responsable du jeu chez Facepunch Studios, a déclaré en décembre dernier que “Rust arrive toujours sur console, juste un peu plus tard que prévu”. “Nous adorons créer des jeux et les proposer à de nouveaux publics, mais Parfois, il faut plus de temps pour bien faire les choses que prévu à l’origine et se fait au prix malheureux de la déception et de la confiance de ceux qui étaient si enthousiastes à l’idée de jouer au lancement. “

L’éditeur a expliqué que le monde du développement de jeux vidéo est “variable”, déclarant que “vous n’avez jamais une image complète à l’avance et que le processus de développement devient généralement en voyage de découverte lorsque vous transférez un titre du PC vers les consoles. “De plus, ils ont assuré que le travail à distance auquel ils ont dû s’adapter en raison de la pandémie de coronavirus” présentait des défis “.

Rust est disponible sur Steam depuis 2018, bien qu’il ait été publié quatre ans plus tôt dans Early Access. En Espagne, il atteint des sommets de popularité sans précédent ces dernières semaines en raison de l’événement de banderoles Egoland. Dans cet article, vous pouvez voir si votre ordinateur est suffisamment puissant pour exécuter le titre.