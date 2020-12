Sony Playstation 5 :

Grand Theft Auto V, un jeu d’action en monde ouvert initialement publié par Rockstar en 20013 pour PS3 et Xbox 360, mais réédité par la suite pour PS4, Xbox One et PC, est utilisé par la propagande jihadiste pour atteindre les jeunes et essayez de les recruter pour la cause. Plus précisément, c’est apparemment le groupe État islamique qui a lancé une version modifiéeau jeu grâce à des applications de messagerie instantanée courantes dans la communication entre liés à la cause.

Comme le rapporte le média espagnol Vozppuli, cette version modifiée de Grand Theft Auto V se compose de une petite démo qui change le protagoniste du jeu pour un personnage déguisé en terroriste. Dans la scène que ledit médium a partagée, vous pouvez voir comment le personnage tirer des piétons virtuels avec saa de Los Santos, la ville dans laquelle se déroule le jeu original, et comment il continue de tirer même lorsqu’il est allongé sur le sol. Bien qu’ils soient fictifs et virtuels, les images peuvent nuire à la sensibilité de certains téléspectateurs.

Les jeux vidéo comme outil de recrutement

Ce type d’actions violence aveugle, domestique et aléatoire C’est ce que l’État islamique demande à ses fidèles de faire où qu’ils vivent. C’était la société espagnole AICS, spécialisée dans le domaine du renseignement antiterroriste, qui a intercepté cette initiative sur les réseaux sociaux; Apparemment, le mod et la vidéo sont diffusés via Havre technologique, un nouveau réseau social – similaire à Telegram – largement utilisé par les djihadistes pour lancer ce type de message.

Avec ce type d’action une tentative est faite pour convaincre les plus jeunes de rejoindre la cause; Plus précisément, les jeux vidéo ont déjà été utilisés plus d’une fois à cette fin, car, comme JAvier Lesaca dans son livre Weapons of Mass Seduction, leur langage est plus moderne et familier aux nouvelles générations, ils sont donc utiles pour créer une connexion avec eux là où d’autres outils tels que les anciennes vidéos vocales sont devenus obsolètes. De Vozppuli, ils soulignent également que d’autres jeux comme Assassin’s Creed ont déjà été utilisés pour répandre des proclamations djihadistes.

D’autres sphères militaires ont également profité de les jeux vidéo comme outils de recrutement: Cette même année, on a découvert que le l’armée américaine, qui possède sa propre équipe eSports avec sa chaîne Twitch correspondante, organisait de faux tirages au sort pour recruter des jeunes dans ses rangs.