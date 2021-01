Sony Playstation 5 :

LG est l’une des marques technologiques les plus importantes au monde avec une part de marché élevée en Espagne dans la vente de téléviseurs et autres produits pour les loisirs ou la maison.

La marque coréenne est de retour aujourd’hui présentant ses nouveaux produits au CES 2021, le salon technologique le plus important de l’année qui se tient à partir d’aujourd’hui au format en ligne (en raison du coronavirus), et qui nous laissera beaucoup de nouvelles sous forme de télévisions, d’ordinateurs, de matériel, de cartes graphiques, de téléphones portables et toutes sortes de produits.

Parmi tout le matériel qu’ils ont préparé pour le CES, une nouvelle télévision appelée LG Bendable Cinematic Sound Oled, un téléviseur avec un panneau OLED 48 pouces Qu’est que c’est souple et cela peut changer d’un format plat au format incurvé par simple pression d’un bouton et attendez quelques secondes.

Grâce à ce système, ce panneau ultra-plat peut être utilisé en toute normalité aussi bien dans son format plat pour regarder des contenus télévisuels ou multimédias, que dans un format courbe (1000R) pour jouer à certains jeux vidéo, notamment les simulateurs de conduite ou d’aviation pour lesquels ce “format courbe” est idéal.

Avec un son vibrant et des fonctionnalités uniques pour jouer

Une autre particularité de ce téléviseur est qu’il peut créer du son grâce à un système qui fait vibrer l’écran pour générer l’audio sans utiliser de haut-parleurs ce qui permet d’avoir un panneau plus fin et, selon la marque, une qualité sonore supérieure.

De plus, entre autres caractéristiques idéales pour jouer on retrouve un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un temps de réponse en mode jeu de 0,1 millisecondes pour réagir plus tôt que jamais à tout ce qui se passe à l’écran.

«Le téléviseur CSO pliable de 48 pouces du LG Display est optimisé pour les jeux et maximise l’utilisation d’une technologie avancée qui produit un autre niveau en termes d’offrir une expérience immersive. En d’autres termes, il offre le meilleur environnement de jeu pour les joueurs», a-t-il déclaré. Dr Chang-ho Oh, l’un des principaux gestionnaires du lot TV de LG.

Pour le moment quoi inconnu est la date de sortie ou le prix de ce téléviseur, nous devrons donc attendre pour en savoir plus.