Sony Playstation 5 :

Divertissement Warner Bros. a annoncé que Hogwarts Legacy, le jeu de rôle et d’aventure tant attendu et prometteur se déroulant dans l’univers de Harry Potter, pas enfin disponible dans les magasins cette année, comme initialement prévu. De cette façon, sa nouvelle date de sortie devient 2022, bien qu’il n’ait pas été spécifié pour quand nous pouvons l’attendre, nous ne savons donc pas si ce sera tôt, milieu ou tard.

La seule raison que l’éditeur a donnée pour leur retard est que ils ont besoin de plus de temps pour que le jeu soit aussi bon qu’ils le souhaitent, nous n’avons donc d’autre choix que d’attendre patiemment pour en savoir plus et une date de sortie plus précise.

Aventures à Poudlard au 19e siècle

Hogwarts Legacy ser un jeu d’action, de rôle et de monde ouvert pour PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC développé par Avalanche. L’un des détails les plus intéressants à ce sujet est qu’il se déroule au 19ème siècle, c’est-à-dire bien avant que l’histoire de Harry Potter n’ait lieu.

Dans l Nous serons un élève de Poudlard et nous devrons devenir un grand sorcier tout en profitant d’une intrigue complètement originale écrite exclusivement pour le jeu. Au cours de nos aventures, nous devrons assister à des cours, affronter des bêtes fantastiques, personnaliser notre héros ou notre héroïne, apprendre à faire des potions et, bien sûr, maîtriser toutes sortes de sorts et d’enchantements tout en découvrant un secret dangereux et sombre qui cache la célèbre école de magie créée par JK Rowling, l’auteur original des livres dans lesquels est né tout cet univers de magiciens et de créatures impossibles. Bien entendu, Rowling ne participera en aucune façon au développement de ce jeu vidéo, comme l’a confirmé Warner Bros.après les polémiques qui ont surgi autour d’elle pour ses déclarations controversées ces derniers mois à propos des personnes transgenres.