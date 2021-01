Sony Playstation 5 :

Hellpoint se prépare à faire ses débuts en Commutateur Nintendo tous les deux dans format physique et numérique, via Nintendo eShop Espagne. Prix ​​à 34,99 euros, être disponible via la plateforme 25 février, tandis que les rayons des magasins arrivent le lendemain: 26 février, accompagné par la version physique de la PS4. Cela a été indiqué depuis tinyBuild et le studio de développement Jeux de berceau, confirmant que le jeu offrir tous les contenus et mises à jour post-lancement il a reçu depuis sa sortie originale.

Hellpoint: The Dark RPG arrive à changer

Parier sur un style Souls, Hellpoint invite les joueurs à explorez la station spatiale abandonnée Irid Novo, où ils devront affronter toute une série d’ennemis étranges. Le système de combat, comme il est d’usage dans ce genre, soit exigeant, strict et implacable: donc les joueurs devront mettez toutes vos compétences sur la table pour éviter de tomber devant leurs adversaires.

Quant au ton que nous allons découvrir dans le titre, on peut s’attendre environnements sombres où la science-fiction et la fantaisie sont combinées. Nous devrons trouver les réponses à ce qui s’est passé chez Irid Novo, tandis que le fil narratif suit un style similaire à celui de horreur cosmique par HP Lovecraft. Il convient de noter que le jeu a également un mode coopératif, mais nous pouvons profiter en solitaire de l’aventure. À son tour, il y a un mode joueur compétitif contre joueur.

Avec des touches rappelant l’horreur cosmique de Lovecraft, Hellpoint arrive sur Switch

D’autre part, Hellpoint se caractérise par l’offre d’un “monde dynamique”: Selon les développeurs, le système Quantic fera office de “maître des donjons”, transformer légèrement le jeu à chaque fois que les joueurs meurent et provoquer la génération de certains événements dans la station spatiale.

Hellpoint a fait ses débuts le 30 juillet à la fois en PC comme sur PS4 et Xbox One. est Le 25 février prochain sur Switch, et il devrait également être lancé sur PS5 et Xbox Series X / S: sur les consoles de nouvelle génération visent à fonctionner en 4K et 60fps. “Cradle Games s’inspire des RPG FromSoftware avec une aventure de bonnes intentions mais certains problèmes jouables“, nous écrivons notre analyse du jeu.