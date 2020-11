Sony Playstation 5 :

PS4 – et PS5 grâce à la rétrocompatibilité – les joueurs peuvent trouver certains des plus les meilleurs titres PlayStation 4 en offre grâce à Vendredi noir, tous les deux dans format physique dans votre magasin habituel comme dans la distribution numérique de PS Store. Ces offres seront disponibles jusqu’au 30 novembre, et incluez des nouvelles et des succès récents avec les meilleurs jeux de la génération PS4, à un prix incomparable.

Offres sur les jeux PlayStation le Black Friday

L’Irrépétable de PS4 – Offres au format physique, uniquement disponibles du 27 au 30 novembre

Si vous avez une PS4, il y a plusieurs jeux sur cette console qui tu ne peux pas manquer en aucun cas, et vous pouvez en obtenir trois maintenant à un meilleur prix que jamais grâce aux deals Black Friday, ils sont les suivants:

Death Stranding: Le génie ultime de Hideo Kojima

Échouement mortel, le dernier jeu de Kojima Productions, ne sera disponible qu’en format physique du 27 au 30 novembre à 19,99 au lieu des 69,99 habituels. Il s’agit d’une aventure d’action mettant en vedette Sam Porter Bridges, joué par Norman Reedus, qui doit combler les différences de cette société et essayer d’établir des liens et des liens avec les quelques humains qui restent en vie dans cette réalité tragique. Un fantasme qui n’aurait pu être créé que par le père de Metal Gear et avec un casting d’acteurs renommés accompagnant Reedus: Mads Mikkelsen, Margaret Qualley, Guillermo del Toro, Tommie Earl Jenkins, Nicolas Winding Refn, La Seydoux et Lindsay Wagner.

Days Gone: une aventure spectaculaire en monde ouvert

Jours passés Il ne sera disponible qu’en format physique du 27 au 30 novembre pour 19,99 au lieu de 69,99. Prenez votre moto et survivez en tant que diacre Saint-Jean dans un immense monde ouvert de forêts, de lacs et de montagnes regorgeant de monstres plus rapides et plus meurtriers. Collectez toutes les ressources que vous pouvez car vous rencontrerez des troupeaux de centaines de freakers, utilisez la furtivité pour tuer des humains ou si vous préférez, des armes à feu et des combats rapprochés.

Marvel’s Spider-Man: Le meilleur jeu de super-héros

Spider-Man de Marvel être disponible uniquement en format physique du 27 au 30 novembre pour 19,99 – le prix habituel est de 39,99 -. Le super-héros Marvel a enfin un jeu à la hauteur de la légende grâce au titre développé par Insomniac Games. Parcourez New York, combattez le crime et battez vos puissants ennemis dans ce jeu incontournable mettant en vedette tout ce que nous pouvons attendre de Spider-Man: une action effrénée, de nombreux guides de fans et le caractère spectaculaire d’un blockbuster.

Offres sur les succès PS4, jusqu’au 30 novembre

En outre, il existe un certain nombre de Succès PS4 que vous pouvez obtenir pour 9,99 pour compléter votre collection de classiques irremplaçables console, et qu’aucun joueur ne devrait manquer, comme le jeu cool du monde ouvert Horizon: Aube zéro, les courses vibrantes de Gran Turismo Sport, l’aventure d’action spectaculaire Uncharted 4: La fin d’un voleur, L’inoubliable The Last of Us Remastered ou le retour dans le style de Kratos avec le nouveau Dieu de la guerre.

Horizon Zero Dawn édition complète – (prix habituel 19,99) prix promotionnel 9,99 (uniquement au format physique).Uncharted 4: La fin d’un voleur – (prix habituel 19,99) prix promotionnel 9,99.Gran Turismo Sport – (prix habituel 19,99) prix promotionnel 9,99 (uniquement au format physique).The Last Of Us Remastered – (prix habituel 19,99) prix promotionnel 9,99.Dieu de la guerre – (prix habituel 19,99) prix promotionnel 9,99. Succès PlayStation

Offres numériques, disponibles jusqu’au 30 novembre

Ces offres ne peuvent être trouvées que dans PS Store, la boutique numérique PlayStation, et sont les suivantes:

Merveilles Spider-Man (GOTY) – (prix habituel 49,99) prix promotionnel 29,99.Uncharted 4: La fin d’un voleur – (prix habituel 19,99) prix promotionnel 9,99.The Last Of Us Remastered – (prix habituel 19,99) prix promotionnel 9,99.Dieu de la guerre – (prix habituel 19,99) prix promotionnel 9,99.