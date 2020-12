Sony Playstation 5 :

L’initiative, l’étude qui a fondé Microsoft récemment, vous travaillez sur votre premier projet. Le problème? Qui encore on ne sait pas grand chose sur ce jeu au-delà de ce que disent les rumeurs. Et les rumeurs indiquent que c’est une troisième personne et un titre furtif, aussi bien que “saisonnier”, s’installer l’univers du mythique Perfect Dark. La vérité est que ce n’est pas la première fois que cette saga est mentionnée pour se rapporter à ce projet.

L’Initiative: le jeu que prépare l’étude Microsoft

Pendant le podcast Xbox Two, The Green House Expert Rand al’Thor et Jez Corden Central Windows a tourné son attention vers le jeu qui est en train de cuire dans les bureaux de The Initiative. À ce moment là fourni quelques détails intéressants, bien qu’il ne faut pas oublier qu’il est nécessaire que Microsoft ou l’équipe de développement elle-même confirme ces informations.

Cependant, ils s’accordent sur ce qui a été précédemment rapporté dans les fuites il y a quelques mois: Ce sera un jeu se déroulant dans l’univers de Perfect Dark, sans être un nouvel épisode de la saga. C’est un titre de action à la troisième personne et furtivité, soi-disant, pariant également sur un décor cyberpunk. Le plus intéressant est que, suite à ce thème sombre, il semble que l’étude aurait pensé publier du contenu de manière saisonnière: avec ces “épisodes” ou “saisons” comparé à des épisodes de Miroir noir, série disponible sur Netflix Espagne.

De cette manière, Bien que le contenu du jeu arrivera indépendamment, je sais qu’ils maintiendront une certaine connectivité entre eux – comme les épisodes Black Mirror: alors que chacun raconte sa propre histoire, ils maintiennent tous la même atmosphère dans un futur proche et dystopique. En fait, The Initiative travaillera selon une approche similaire à Remedy Entertainment, parier sur une approche “expérimentale”.

Phil Spencer lui-même a été vu en train de tester un jeu inopiné de The Initiative, tandis que le studio a embauché des travailleurs d’Insomniac Games ou de Naughty Dog. N’oubliez pas que toutes ces informations doivent être prises avec un grain de sel jusqu’à ce que les entreprises confirment les données.