Le nombre de Joueurs américains victimes de harcèlement d’un gars jouant un titre en ligne a augmenté en 2020 par rapport à l’année dernière, comme le montre une étude de la société d’études de marché sur les jeux vidéo Newzoo fait pour l’organisation juive Ligue anti-diffamation (ADL) et publié par GamesIndustry. Les données proviennent d’une enquête menée en juillet auprès de 1 000 joueurs âgés de 18 à 45 ans résidant aux États-Unis dans laquelle ils ont été interrogés sur des expériences en ligne positives et négatives.

Il y a plus de joueurs qui mentionnent des expériences positives, mais des utilisateurs qui prétendent avoir souffert une sorte de harcèlement est passé de 74 à 81 pour cent cette année; dans le “harcèlement”, il y a des comportements de différents types, comme le “trolling” d’autres joueurs, tels que définis par l’ADL, embarrasser les autres utilisateurs et menacer verbalement et physiquement.

Au cours des six derniers mois, le 68% (65% en 2019) des répondants ont reçu menaces de violence physique ou ont été victimes de discrimination par votre identité. 51% des joueurs, plus de la moitié, ont reçu des menaces de violence physique en jouant, 53% ont été victimes de discrimination et le 41% ont été harcelés sexuellement.

La pratique qui a le plus augmenté par rapport à l’année dernière de 10% est la traque, basé sur surveiller les informations en ligne d’un joueur pour le menacer ou le harceler. 44% des joueurs ont été victimes de cette forme de harcèlement. Également 13% des utilisateurs ont subi du doxing (leurs données personnelles ont été rendues publiques) et 12% affirment que les services d’urgence sont arrivés chez eux, une pratique connue sous le nom de swatting.

Il n’y a pas de genre spécifique de jeux vidéo où l’intimidation est plus fréquente que dans un autre. Cependant, la médaille pour être les jeux où plus de joueurs sont victimes de ces comportements toxiques revient à Valve’s Dota 2 et Riot Games ‘Valorant: 80% de leurs joueurs disent avoir été harcelés et deux sur trois ont subi des brimades fréquentes.

Alors que l’intimidation a diminué dans Overwatch de 75% à 62%, dans Hearthstone: Heroes of Warcraft, également de Blizzard Entertainment, elle est passée de 57% à 71%. Le seul jeu où moins de la moitié des joueurs ont souffert Comportements toxiques est Animal Crossing: New Horizons, où 36% de ses utilisateurs déclarent avoir été victimes de ce type de pratiques.

L’impact du harcèlement en ligne sur les joueurs

L’étude reflète également avec des données comment les joueurs réagissent à ces pratiques. 21% d’entre eux déclarent s’être sentis mal à l’aise ou en colère après avoir joué, et un 11% déclarent avoir eux-mêmes moins traité les autres utilisateurs après avoir vécu ces pratiques. le 11% ont souffert de dépression ou ont pensé au suicide pour harcèlement. 9% ont contacté la police après avoir été victimes de harcèlement.

Également 22% des personnes interrogées déclarent ne plus avoir joué à certains jeux après y avoir été harcelés. Les outils de reporting utilisateur dans ces titres sont sous-utilisés: les 36% des joueurs signalent des brimades. Les raisons qu’ils invoquent sont variées: 19% pensent que l’intimidation fait partie de l’expérience de jeu, 16% pensent que les rapports ne sont pas pris au sérieux et 15% que cela implique trop d’efforts.

Malgré tout, le 95% des joueurs interrogés déclarent avoir eu des expériences positives jouer en ligne: se faire des amis, appartenir à des communautés et découvrir de nouveaux intérêts sont quelques-uns de ceux mentionnés. Il a été interrogé sur 17 jeux et plus de 90% ont déclaré avoir eu des expériences positives: de 91% dans les champs de bataille de PlayerUnknown à 98% dans World of Warcraft.

ADL oblige les entreprises à être plus transparentes sur le harcèlement dans leurs jeux

L’étude se termine par quelques Recommandations ADL aux sociétés de développement et d’édition de jeux vidéo, comment augmenter transparence en termes de discours de haine et de harcèlement qui ont lieu sur leurs plateformes et de l’union des marques pour lutter contre les suprémacisme blanc présents dans leurs jeux en ligne.

Ils demandent également de créer des outils pour modération pour les chats vocaux, améliorer l’expérience utilisateur des outils de reporting et démontrer aux joueurs que leurs rapports servent. En outre, ils défendent que l’amélioration de la culture de l’espace de travail au sein des entreprises implique une approche différente des pratiques de supervision sur leurs plateformes de jeu.