Le développement de Lords of the Fallen 2 a été tumultueux, mais Jeux CI faites confiance à la suite de votre âme pour PC, PS5 et Xbox Series X / S après avoir remis leur création entre les mains de Hexworks, un studio avec des bureaux à Barcelone, en Espagne, et à Bucarest, Rumana. Le directeur exécutif de la société a assuré qu’elle est du plus gros projet qu’ils aient jamais réalisé. Le studio a également partagé un nouveau logo du jeu qui dirige cette nouvelle.

“Lords of the Fallen 2 fr notre plus gros projet pour l’ensemble des CI Games », assure dans un communiqué recueilli par wccftech le PDG Marek Tymiński. “Le jeu précédent était une version complète et riche en fonctionnalités et nous sommes couvrant le suivant avec une portée encore plus grande“. Lords of the Fallen s’est lancé dans 2014 pour PC, PS4 et Xbox One avec les versions ultérieures pour les téléphones mobiles.

La suite différera à la fois dans le cadre et dans le combat, passant à la “fantaisie sombre” et offrant “un système de combat révisé et stimulant”. Tymiński assure que la stratégie de son entreprise a changé “significativement” par rapport aux grandes lignes qui ont suivi entre 2017 et 2019: “Nous apprécions d’avoir la possibilité de travailler sur un mélange de jeux grâce à nos deux équipes distinctes et à nos nombreux partenaires externes du monde entier. “

La saga Sniper Ghost Warrior de CI Games dépasse les 11 millions d’unités vendues

Parmi ces titres, il y aura également Sniper Ghost Warrior Contracts 2. La saga Sniper Ghost Warrior est l’autre licence à succès de CI Games, le PDG de la société annonçant avoir dépassé le 11 millions d’exemplaires vendus parmi toutes les livraisons, dont un million provenant des récents contrats Sniper Ghost Warrior publiés sur PC, PS4 et Xbox One. du million d’unités “. Le prochain opus sera publié “prochainement”. Le titre devait sortir à l’automne 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.