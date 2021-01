Sony Playstation 5 :

Lucasfilm a annoncé que dans un nouvel effort pour rassembler et centraliser tous les jeux vidéo en fonction de leurs propriétés intellectuelles, ils ont décidé de créer Jeux Lucasfilm, un nouveau label qui apparaîtra désormais dans tous les titres Star Wars.

Le nouveau logo Lucasfilm Games

Cela signifie que tous les jeux de la série seront rassemblés sous la même marque, quelle que soit l’étude chargée de les développer, quelque chose de similaire à ce que l’on peut voir dans les films et les jeux vidéo avec le sceau Marvel.

Pour célébrer la création de ce nouveau logo, l’entreprise a décidé de renouveler ses comptes de Twitter (@LucasfilmGames) et Facebook (@LucasfilmGames) pour mieux nous informer et plus directement sur les nouvelles productions de jeux vidéo Star Wars en cours.

Les jeux Star Wars de Lucasfilm Games

À côté de cette annonce Une nouvelle bande-annonce a été distribuée dans laquelle ils nous montrent certains des jeux qui porteront ce nouveau sceau, y compris des titres comme Star Wars: The Old Republic, Star Wars: Battlefront 2, LEGO Star Wars: The Skylwalker Saga, Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars: Squadrons et même des collaborations avec des œuvres comme Fortnite ou Minecraft , indiquant ainsi clairement qu’il s’agit de productions officielles de la licence.

Le prochain jeu vidéo Star Wars qui devrait sortir en magasin est LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. une nouvelle aventure qui suit la formule habituelle de la série pour nous raconter avec beaucoup d’humour l’histoire des neuf films numérotés de Star Wars pendant que nous sautons, combattons, résolvons des énigmes et utilisons des dizaines de personnages de cet univers. Récemment, GAME a détaillé les différentes éditions spéciales avec lesquelles nous pouvons faire si nous le réservons dans leurs magasins.