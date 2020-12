Sony Playstation 5 :

Lust from Beyond mix terreur et érotisme dans sa proposition, invitant les joueurs à se plonger dans une histoire qui semble être tirée de HP Lovecraft par une journée très chaude. Développé par Jeux de cinéma Lunarium, le titre fera ses débuts en Espagne et dans le monde ensuite 11 février 2021 sur PC via Steam. A l’occasion de l’annonce de sa date de lancement, nous avons pu connaître un nouvelle bande-annonce du jeu, avec lequel l’étude nous permet de jeter un regard sur Lusst’ghaa, le Pays de l’extase au-delà des frontières de notre réalité.

Lust from Beyond, un jeu d’horreur érotique débutant en février

“Un manoir victorien. Un culte qui vénère une divinité érotique d’un autre monde. Et au milieu de tout ça, c’est la prémisse de Lust from Beyond qui nous donne Jeux de cinéma Lunarium. Le jeu nous invite à explorez un monde sombre et tordu inspiré par les romans de ce qui précède Lovecraft, mais aussi tenir compte du travail d’artistes tels que HR Giger (Jeu vidéo Alien or the Dark Seed), ainsi que Zdzisław Beksiński.

“Victor Holloway, un antiquaire, est hanté par les visions d’un pays sinistre rempli de convoitise et de douleur. Pour connaître ses secrets, rejoint le culte de l’extase, dont les membres semblent connaître les réponses à leurs questions dérangeantes », poursuit le synopsis du jeu. De cette manière, notre protagoniste devient bientôt plongez-vous dans les coutumes «blasphématoires et sexuelles» du culte, découvrant que les plaisirs de ce monde “ne suffira pas”.

“Un manoir victorien. Un culte qui vénère une divinité érotique d’un autre monde”

Les cultistes voudront profiter des visions de Victor pour essayer de s’introduire Lusst’ghaa, également connu sous le nom de pays de l’extase, qui se situe «au-delà des frontières de notre réalité». Ce titre vient après Lust for Darkness, avec lequel le studio revendique a démontré “qu’il est possible de créer un lien entre érotique et horreur”.

Le jeu offre aux utilisateurs toute une série d’énigmes qu’ils devront résoudre, ainsi que d’avoir à résister aux monstres d’un autre monde au fur et à mesure que nous parcourons l’histoire pour obtenir les réponses que Victor recherche. Nous vous rappelons qu’être disponible sur 11 février 2021 sur PC via Steam.