Ce même été nous vous parlerons du projet qu’il avait commencé Tarak chami, fan du travail de Hideo Kojima, père de Death Stranding ou de sagas comme Metal Gear. Après avoir été financé sur la plateforme Kickstarter, le livre Un livre Hideo Kojima: demain est entre vos mains c’est déjà en vente. Le livre est actuellement disponible en anglais et en japonais, avec la version espagnole et italienne devrait être publiée le mois prochain. Les différentes éditions disponibles peuvent être achetées via votre boutique sur le portail Etsy, avec un prix autour de 35 euros.

Un livre Hideo Kojima: Demain est entre vos mains est en vente maintenant

“Êtes-vous fan de Death Stranding ou Hideo Kojima au point de concevoir et de produire un livre d’art sur leur travail? C’est ce qu’il a fait Tarak chami, pour la seconde fois “, est la description qui nous vient du livre. Il faut noter que ce volume est une compilation de créations réalisées par des fans, qui sont dédiés à Hideo Kojima et à ses jeux vidéo: de cette façon, nous pouvons trouver cosplays, produits artisanaux ou fan arts qui rendent hommage au légendaire créateur de jeux vidéo.

“Mettre sur papier ce que les gens pensent de Kojima m’a permis de souligner surtout le travail, le talent et la passion qui se dégagent de toutes les personnes présentes dans le livre », a exprimé Chami au moment de l’annonce du projet.« Quoi de mieux pour Hideo Kojima que de lui montrer combien son talent a inspiré d’autres vocations? “

Parce que certains niveaux ont été battus lors de la campagne Kickstarter, les fans peuvent également trouver un mini livre d’art supplémentaire sur le directeur artistique de Kojima Productions Yoki Shinkawa: il est disponible pour 20 euros indépendamment ou pour 50 euros dans un pack où le livre principal est également inclus. Les fans peuvent également se procurer un pack qui a un prix de 60 euros qui comprend également plusieurs feuilles. Les frais de livraison ne sont pas inclus.

Les images qui illustrent cet article proviennent du portail spécialisé Metal Gear Informer. Nous vous rappelons que la version anglaise et japonaise de A Hideo Kojima Book: Tomorrow is in your hands est déjà en vente, tandis que Les versions espagnole et italienne devraient être publiées le mois prochain.. Tu peux trouver tous les produits sur leur page Etsy. Ce livre est la suite du livre A Hideo Kojima: From Mother Base with Love, également de Tarak Chami.

Nous vous rappelons que l’œuvre la plus récente de Kojima, Death Stranding, peut être appréciée dès maintenant sur PC ou PS4. “Hideo Kojima libère toute sa créativité avec l’un des jeux les plus originaux et surprenants de ces dernières années, un pic trip pour reconnecter l’humanité qui ne laissera personne indifférent », écrivons-nous dans notre analyse. Pendant ce temps, Kojima Productions prépare déjà son prochain jeu vidéo.