Il y a quelques années, il est apparu que Sony formait une nouvelle équipe pour soutenir un grand studio de San Diego, dont on n’a pratiquement plus rien entendu depuis et qui continue de travailler sur un projet secret. Une rumeur a récemment été faite que ce studio aurait peut-être fermé ses portes, mais aujourd’hui, il a été précisé que non, que le studio Sony à San Diego est toujours ouvert.

Les potins ont commencé quand Quentin Cobb et John Bautista, designers chevronnés de jeux vidéo, ont quitté le studio. Bautista lui-même a posté sur Twitter un message qui a sonné l’alarme: “Dernier jour chez Sony San Diego. C’était fou et une grande entreprise, mais les choses ne correspondaient pas tout à fait cette fois. Cela dit, je suis fier du chemin que nous avons parcouru. est arrivé étant donné les choses folles que nous avons traversées. “

Sony San Diego n’a pas annulé son projet secret

S’exprimant au pluriel, le tweet de John Bautista semblait impliquer que Sony San Diego avait complètement fermé ses portes, ce que divers médias et fuyards sont venus faire écho. Cependant, le concepteur de jeux vidéo est revenu sur Twitter pour préciser que rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité: son message d’adieu ne parlait que pour lui. le studio continue de travailler sur tout ce qu’il fait.

“Juste pour clarifier, j’ai décidé de partir [Sony San Diego] en raison de ma propre situation personnelle. Pour autant que je sache, l’étude est toujours là et le projet est toujours en cours“Il a déclaré dans un tweet récent en réponse à ses propres adieux sur le réseau social. Nous savons que le studio travaille toujours sur ce qu’il a commencé à concevoir, mais nous ne savons pas de quel projet il s’agit exactement.

Le dernier que nous savons sur Sony San Diego est que ce même été, il a signé Zak Oliver, qui a travaillé comme artiste de scène chez Naughty Dog. Cela a ajouté au fait que le studio secret de Sony compte plusieurs vétérans de ladite étude et que dans l’une de leurs offres d’emploi, ils ont révélé qu’ils travaillaient dans une aventure à la troisième personne, de nombreuses spéculations parlent de ce que Cela pourrait être un nouveau jeu Uncharted pas développé par Naughty Dog, bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle.