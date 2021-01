Sony Playstation 5 :

Si vous avez aimé le film Requin de Steven Spielberg, Maneater vous donne l’opportunité de devenir le cauchemar de ses protagonistes. Le jeu, développé par Tripwire Interactive, a fait ses débuts en mai dernier sur PC et consoles de la génération passée, tandis que PS5 et Xbox Series X / S Il est arrivé en novembre précédent à la fois pour l’Espagne et dans le monde. Alors que les fans font des ravages en tant que requin dangereux, le studio de développement a confirmé que le titre recevra contenu téléchargeable du quel bientôt nous saurons plus d’informations.

Maneater confirme l’arrivée du prochain DLC

Tripwire Interactive a confirmé, sur une récente AMA Reddit où les joueurs ont pu poser des questions au studio, que le jeu reçoit des DLC. Le directeur artistique Sean McBride m’a dit: “Le DLC a été confirmé! L’équipe y travaille depuis un moment. J’espère partager plus d’informations très bientôt.Cependant, aucun détail n’a été publié sur ce que nous pouvons attendre de ce contenu bonus.

La vérité est que les développeurs ont une pochette suffisamment large pour offrir plus de contenu aux joueurs: des nouveaux ennemis pour notre requin ou des modifications, aux mises à jour qui servent à élargir le monde du jeu. Dans tous les cas, toute excuse sera valable pour réincarner ce requin et sortir manger quelques êtres vivants. Le titre cherche à manier une critique des dommages environnementaux que les humains causent aux océans… donc cela pourrait être un bon fil à tirer pour approfondir l’histoire.

Dans tous les cas, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre de savoir comment les aventures de ce requin vont continuer. Si vous n’avez pas encore essayé le jeu et êtes abonné à PS PlusNous vous rappelons que Maneater est actuellement disponible gratuitement sur PS4 et PS5 dans le cadre de ce programme. Sony, pour sa part, semble avoir dû rendre l’argent du jeu aux propriétaires de jeux et aux abonnés PS Plus après l’arrivée du titre sur PS5.

“Devenir un requin sanguinaire génétiquement muté pour semer la panique à la fois dans et hors de l’eau », nous avons écrit dans notre analyse du jeu. Nous vous rappelons qu’il est disponible à la fois sur PC et sur les consoles de la génération passée et actuelle, alors qu’il vise également à faire ses débuts sur Nintendo Switch.