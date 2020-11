Sony Playstation 5 :

Diego Armando Maradona est décédé des suites d’un arrêt cardiorespiratoire à l’âge de 60 ans, selon des médias comme El Espaol. Le footballeur – et entraîneur ces dernières années – était un milieu de terrain attaquant et offensif, et a été considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de l’histoire et par la FIFA comme le meilleur footballeur populaire du 20e siècle. Évidemment a été une figure très importante dans les jeux vidéo de footballBien que son époque la plus glorieuse remonte à des décennies, il n’a pas bénéficié autant de promotion dans les jeux vidéo que les autres stars actuelles – Messi, Cristiano Ronaldo. Après avoir traversé Boca Juniors, il a joué pour le FB Barcelone et Naples, et dans les derniers jours, il se remettait d’une opération.

Maradona et les jeux vidéo

“El Pelusa” a eu un jeu vidéo en 1986 avec le Handball Maradona de Peter Shilton!, Bien que sa renommée ait été tirée par plusieurs jeux sportifs au cours de différentes décennies et générations de systèmes, y compris Seibu Cup Soccer (1991), AWS Pro Moves Soccer (1993), International Superstar Soccer Deluxe (1995) et, bien sûr, dans les séries FIFA et Pro Evolution Soccer; en 2010, la Coupe du Monde de la FIFA, l’Afrique du Sud apparaissait déjà comme entraîneur.

En 2017, il a eu une curieuse controverse avec les principaux développeurs de jeux vidéo, et c’est qu’il n’a pas été la seule personne célèbre à avoir intenté une action en justice contre des sociétés de jeux vidéo. “Vous allez manger un jugement de plusieurs millions de dollars”, a déclaré Maradona à Konami pour son image dans Pro Evolution Soccer 2017, selon lui, sans son consentement: “Maintenant, Konami dit publiquement que Barcelone lui a donné les droits sur mon image! Mais dans quelle tête Est-il possible que l’équipe argentine puisse être manipulée par Barcelone? Et encore moins Konami! A 56 ans, Konami ne me trompe plus, je vous le dis: vous allez manger un jugement millionnaireEt tout l’argent que je reçois de toi, je vais l’utiliser pour fabriquer des terrains de football pour les pauvres garçons. Et là oui, ils pourront jouer loyalement. »Quelques mois plus tard, un accord financier non divulgué a été conclu, mettant fin à ce différend.

La saga FIFA ne s’est pas non plus débarrassée de sa colère. En 2018, une bannière dans les tribunes de FIFA 2018 est apparue à côté du texte “J’adore la Juventus”: “J’ai chargé mes avocats d’enquêter sur cela, il y a des erreurs qui ne peuvent pas être commises”, a déclaré Maradona à Radio Kiss Kiss Napoli. “Vous ne pouvez pas avoir cela dans un jeu qui est joué par autant de gens”, et assure qu ‘”ils paieront pour cela”.

Maradona a été une idole de masse et un personnage bien connu en dehors du football. Ses fans peuvent jouer avec lui dans FIFA 21 et eFootball PES 2021 Season Update; On s’attend à ce que dans les prochaines heures, les comptes officiels d’Electronic Arts et de Konami publient une sorte de condoléances officielles.