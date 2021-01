Sony Playstation 5 :

Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle a dévoilé sa folie en 2017, lorsque le jeu de Commutateur Nintendo débuts à la fois sur le marché espagnol et dans le monde. C’est un jeu de stratégie et d’aventure amusant et coloré qui mélange la saga Mario de Nintendo avec les lapins de Ubisoft. Quatre ans après ses débuts, les joueurs ont hâte de l’annonce d’un nouvel opus … et c’est peut-être plus proche qu’on ne le pense.

Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle 2: Êtes-vous en route?

Si nous jetons un coup d’œil au compte Twitter officiel des Lapins Crétins, nous pouvons voir comment Ubisoft a changé le nom d’utilisateur de @Rabbidsofficial à @MarioRabbids. Comme l’a noté l’utilisateur Dinov_ sur Reddit, ce changement ne signifie peut-être rien d’autre que il est curieux que la société française ait décidé de changer maintenant le nom après le compte Twitter Je suis pratiquement inactif depuis presque un an. “Je ne sais pas quand cela a changé, je doute que ce soit comme ça sans que quelqu’un s’en aperçoive depuis si longtemps”, écrit-il.

Précisément ce même mois de janvier l’équipe de développement, Ubisoft Milan, ont annoncé sur leur site officiel qu’ils recherchaient un “animateur 3D talentueux” de participer à la production d’un “prestigieux titre triple A.” Pour le moment, on ne sait pas à quel titre il se réfère, mais ce fait a également alimenté les théories selon lesquelles Mario + Rabbids 2 est déjà en train de cuisiner dans les bureaux de ce département.

Ubisoft renomme le compte Twitter des Lapins Crétins

Le fait que les entreprises modifient les comptes Twitter n’est pas étrange, mais Il est frappant qu’Ubisoft ait décidé de changer soudainement le nom du compte Lapins Crétins. Reste à voir si c’est le précédent pour l’annonce de la suite. Pour le moment, Il va falloir attendre pour en savoir plus d’indices qui pointent vers cette prétendue continuation ou des informations officielles d’Ubisoft Milan, qui a également travaillé sur Assassin’s Creed: Origins ou Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege.

“Le crossover inattendu nous surprend avec une belle aventure, longue, originale et amusante“, nous écrivons notre analyse de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle. Nous vous rappelons que le jeu est disponible sur Nintendo Switch. Si c’est la première fois que vous êtes aux commandes de ce titre, vous pouvez consulter notre guide complet dans les alentours.