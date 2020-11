Sony Playstation 5 :

Martha est morte Playstation 5 en plus des autres plates-formes pour lesquelles il a été annoncé précédemment: PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X / S. L’éditeur Productions filaires a publié au gala des Golden Joystick Awards 2020 une nouvelle bande-annonce cinématographique du jeu d’horreur LKA, les créateurs de The Town of Light.

La vidéo entremêle de brèves scènes de jeu avec une approche artistique de l’intrigue du jeu, en comptant les passé du protagoniste à travers les marionnettes qui parlent à travers des bulles comme s’il s’agissait d’une bande dessinée. Ainsi, le point de départ est établi: une fille catholique qui vit avec sa grand-mère dans une ville tranquille se retrouve, à l’âge adulte, plongée dans une histoire terrifiante.

Terreur psychologique au milieu de la Seconde Guerre mondiale

Les développeurs, LKA, définissent Martha is Dead comme une «exploration de la perte, des relations et des courants psychologiques d’une période sombre de l’histoire à travers les yeux d’une jeune femme qui recherche la vérité, mais qui a aussi la sienne. secrets à cacher “.

L’intrigue emmène les joueurs en Toscane en 1944, dans les plans de la Seconde Guerre mondiale. Dans une ville, ils trouvent le corps d’une femme noyée et profanée au bord d’une rivière. “Martha est morte, et maintenant sa sœur jumelle doit faire face aux effets collatéraux de son meurtre, le traumatisme aigu de la perte, tandis que l’horreur de la guerre se rapproche de plus en plus.”

Avant que le titre ne soit officiellement annoncé pour PS5, depuis LKA a salué les possibilités techniques de la PS5. Selon les mots de March de Luca Dalco, directeur du studio: “La PS5 nous permettra d’utiliser une incroyable densité de Texel, jusqu’à 4096 px / m; cela signifie que les graphismes seront complètement détaillés, y compris les résolutions les plus élevées. C’est l’une des des avancées majeures en matière de capacité visuelle que nous attendions. “