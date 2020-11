Sony Playstation 5 :

Marvel’s Avengers semble ne pas finir de lever la tête: sa première, à la fois en Espagne et dans le reste du monde, a eu lieu en dernier 4 septembre sur PS4, Xbox One et PC, et depuis lors, il semble que leurs résultats se sont aggravés. Nous avons récemment entendu la nouvelle que le nombre de joueurs sur Steam a chuté de 96%, maintenant nous savons qu’il est toujours n’a pas généré suffisamment de revenus pour récupérer les coûts de développement.

A été le sien Yosuke Matsuda, président de Square Enix, qui a confirmé cela dans certains documents de déclaration fiscale de la société après que nous ayons également appris récemment que les Avengers de Mavel avaient causé des millions de pertes à Square Enix, en particulier 6,5 milliards de yens, environ 52 millions d’euros environ Au changement.

Le coronavirus, une des causes

Yosuke Matsuda explique que cette perte a été enregistrée parce que “Les ventes initiales des Avengers de Marvel étaient inférieures à ce que nous attendions, malgré avoir dépassé 2 millions d’unités numériques en septembre, et n’a pas pu compenser entièrement l’amortissement des coûts de développement du jeu, “quelque chose causé par” des facteurs associés à Marvel’s Avengers “qui, s’il n’existait pas, le jeu cela n’aurait pas causé de chiffres rouges.

Quels sont ces facteurs associés? Eh bien, en plus de “l’amortissement des frais de développement de jeux”, il y avait un autre facteur lié à la coronavirus: “Nous avons mené une importante campagne publicitaire lors de son lancement pour compenser le retards dans nos efforts de marketing découlant de la pandémie COVID-19. Il reste encore un certain montant de coût de développement à amortir », explique Matsuda.

Oui, le président de Square Enix garantit que ces coûts doivent être amortis au troisième trimestre fiscal, quelque chose qu’ils veulent «récupérer en augmentant les ventes à l’avenir». Déjà en son temps Dynamique cristalline Il a enlevé le fer à repasser des joueurs actifs de Marvel’s Avengers et s’est assuré qu’ils reviendraient, ce pour quoi le contenu qui arrivera bientôt dans le jeu est important, comme le nouveau personnage, Kate évêque, pour arriver le 8 décembre.